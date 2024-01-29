Як смачно засолити сало: простий рецепт, перевірений роками

Таке сало солиться за три доби. Сам процес не займає багато часу, адже на приготування розсолу ви витратите усього 10-20 хвилин.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

1 кілограм свинячої підчеревини

5 зубчиків часнику

6 лаврових листочків

чорний мелений перець - на смак

1 літр води

150 грамів солі

12 горошинок духмяного перцю.

Почнемо солити сало. Наріжте підчеревину великими шматками, кожен натріть меленим перцем. Оберіть глибоку каструлю або іншу посудину з кришкою. Викладайте туди сало, а між шматочками кладіть часник й лавровий лист.

Приготуйте розсіл. Закип'ятіть воду з сіллю та перцем горошком. Потім залийте нею сало. Важливо, аби вода покрила усі шматки. Накрийте кришкою. Коли усе охолоне, переставте посуд з салом у холодильник, де воно має простояти 3 дні.

Після чого ви можете злити воду та розкласти сало порціями, кожну з яких загорніть у харчову плівку.

Сало в розсолі (скріншот)

Як обрати смачне сало, яке не нашкодить здоров'ю

Звісно, усі звикли купувати сало на базарах та у м'ясників. Втім, існують певні правила, які вбережуть вас від неякісного продукту: