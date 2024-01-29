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Как вкусно засолить сало: простой рецепт, проверенный годами

Понедельник 29 января 2024 10:32
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Как вкусно засолить сало: простой рецепт, проверенный годами Рецепт соленого сала (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Соленое сало – популярная закуска, которая прекрасно смакует с горячим борщом и всегда находит свое место на столе. Впрочем, многие покупают уже засоленное сало, хотя это можно сделать и дома. Этот рецепт, проверенный годами, поможет вам приготовить вкуснейшую закуску.

Как быстро засолить сало, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: видео с TikTok кулинарной блоггерши с ником "plakalla", сайт шеф-повара Евгения Клопотенко.

Такое сало солится за трое суток. Сам процесс не занимает много времени, ведь на приготовление рассола вы потратите всего 10-20 минут.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 килограмм свиной подбрюшины
  • 5 зубчиков чеснока
  • 6 лавровых листочков
  • черный молотый перец - по вкусу
  • 1 литр воды
  • 150 граммов соли
  • 12 горошинок душистого перца.

Начнем солить сало. Нарежьте свинину большими кусками, каждый натрите молотым перцем. Выберите глубокую кастрюлю или другой сосуд с крышкой. Выкладывайте туда сало, а между кусочками кладите чеснок и лавровый лист.

Приготовьте рассол. Вскипятите воду с солью и перцем горошком. Затем залейте ею сало. Важно, чтобы вода покрыла все куски. Накройте крышкой. Когда все остынет, переставьте посуду с салом в холодильник, где она должна простоять 3 дня.

После этого вы можете слить воду и разложить сало порциями, каждую из которых заверните в пищевую пленку.

Как вкусно засолить сало: простой рецепт, проверенный годамиСало в рассоле (скриншот)

Как выбрать вкусное сало, которое не навредит здоровью

Конечно, все привыкли покупать сало на базарах и у мясниках. Впрочем, существуют определенные правила, которые уберегут вас от некачественного продукта:

  • узнайте, имеет ли продавец сертификат о безопасности сала, а также отдавал ли он мясо на санитарную экспертизу.
  • не покупайте сало на стихийных рынках
  • осмотрите подбрюшину перед покупкой, сало должно быть мягким, а кожура нежной.

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Кроме того, недавно появился рецепт вкусного яблочного пирога из 6 ингредиентов.

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