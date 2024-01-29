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Як смачно засолити сало: простий рецепт, перевірений роками

Понеділок 29 січня 2024 10:32
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Як смачно засолити сало: простий рецепт, перевірений роками Рецепт солоного сала (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

Солоне сало - популярна закуска, яка чудово смакує з гарячим борщем та завжди знаходить своє місце на столі. Втім, багато хто купує вже засолене сало, хоча це можна зробити і вдома. Цей рецепт, перевірений роками, допоможе вам приготувати найсмачнішу закуску.

Як швидко засолити сало, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTok кулінарної блогерки з ніком "plakalla", сайт шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Таке сало солиться за три доби. Сам процес не займає багато часу, адже на приготування розсолу ви витратите усього 10-20 хвилин.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 кілограм свинячої підчеревини
  • 5 зубчиків часнику
  • 6 лаврових листочків
  • чорний мелений перець - на смак
  • 1 літр води
  • 150 грамів солі
  • 12 горошинок духмяного перцю.

Почнемо солити сало. Наріжте підчеревину великими шматками, кожен натріть меленим перцем. Оберіть глибоку каструлю або іншу посудину з кришкою. Викладайте туди сало, а між шматочками кладіть часник й лавровий лист.

Приготуйте розсіл. Закип'ятіть воду з сіллю та перцем горошком. Потім залийте нею сало. Важливо, аби вода покрила усі шматки. Накрийте кришкою. Коли усе охолоне, переставте посуд з салом у холодильник, де воно має простояти 3 дні.

Після чого ви можете злити воду та розкласти сало порціями, кожну з яких загорніть у харчову плівку.

Як смачно засолити сало: простий рецепт, перевірений рокамиСало в розсолі (скріншот)

Як обрати смачне сало, яке не нашкодить здоров'ю

Звісно, усі звикли купувати сало на базарах та у м'ясників. Втім, існують певні правила, які вбережуть вас від неякісного продукту:

  • дізнайтеся, чи має продавець сертифікат про безпечність сала, а також чи віддавав він м'ясо на санітарну експертизу
  • не купуйте сало на стихійних ринках
  • огляньте підчеревину перед купівлею, сало має бути м'яким, а шкірка ніжною.

Раніше ми вже розповідали, як приготувати ніжну запіканка з сиром та печінкою.

Окрім цього, нещодавно з'явився рецепт смачного яблучного пирога з 6 інгредієнтів.

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