Як смачно засолити сало: простий рецепт, перевірений роками
Солоне сало - популярна закуска, яка чудово смакує з гарячим борщем та завжди знаходить своє місце на столі. Втім, багато хто купує вже засолене сало, хоча це можна зробити і вдома. Цей рецепт, перевірений роками, допоможе вам приготувати найсмачнішу закуску.
Як швидко засолити сало, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTok кулінарної блогерки з ніком "plakalla", сайт шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Таке сало солиться за три доби. Сам процес не займає багато часу, адже на приготування розсолу ви витратите усього 10-20 хвилин.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 кілограм свинячої підчеревини
- 5 зубчиків часнику
- 6 лаврових листочків
- чорний мелений перець - на смак
- 1 літр води
- 150 грамів солі
- 12 горошинок духмяного перцю.
Почнемо солити сало. Наріжте підчеревину великими шматками, кожен натріть меленим перцем. Оберіть глибоку каструлю або іншу посудину з кришкою. Викладайте туди сало, а між шматочками кладіть часник й лавровий лист.
Приготуйте розсіл. Закип'ятіть воду з сіллю та перцем горошком. Потім залийте нею сало. Важливо, аби вода покрила усі шматки. Накрийте кришкою. Коли усе охолоне, переставте посуд з салом у холодильник, де воно має простояти 3 дні.
Після чого ви можете злити воду та розкласти сало порціями, кожну з яких загорніть у харчову плівку.
Сало в розсолі (скріншот)
Як обрати смачне сало, яке не нашкодить здоров'ю
Звісно, усі звикли купувати сало на базарах та у м'ясників. Втім, існують певні правила, які вбережуть вас від неякісного продукту:
- дізнайтеся, чи має продавець сертифікат про безпечність сала, а також чи віддавав він м'ясо на санітарну експертизу
- не купуйте сало на стихійних ринках
- огляньте підчеревину перед купівлею, сало має бути м'яким, а шкірка ніжною.
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