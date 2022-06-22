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"Райффайзен Банк" та Visa запускають рішення для прийому платежів за допомогою смартфона

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Середа 22 червня 2022 13:17 promo
"Райффайзен Банк" та Visa запускають рішення для прийому платежів за допомогою смартфона Фото: "Райффайзен Банк" та Visa запускають рішення для прийому платежів за допомогою смартфона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

"Райффайзен Банк" у партнерстві з Visa оголосили про запуск в Україні рішення на основі Visa Tap to Phone - технології, що перетворює смартфони або планшети на базі операційної системи Android, оснащені NFC-чіпом, на POS-термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компаній.

"Український бізнес проходить серйозне випробування, проте ми бачимо, як швидко підприємці адаптуються та продовжують працювати і підтримувати національну економіку попри складні умови. Останні два місяці бізнес демонструє надзвичайну гнучкість і мобільність: понад 14 тис. нових підприємців зареєстровано і вже почали роботу на тих територіях, де це наразі можливо. Для нас важливо надавати бізнесу якнайбільше зрозумілих та надійних інструментів для його безперебійної роботи в будь-яких умовах. Технологія Tap to Phone дозволяє мікро- і малим підприємцям швидко та без зайвих витрат забезпечити клієнтам можливість платити безконтактно - для цього достатньо лише встановити додаток на своєму смартфоні", - зазначив Олександр Стельмах, старший директор Visa з цифрових рішень в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи.

Архітектура рішення Visa Tap to Phone побудована на основі EMV - міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму, яку неможливо використати повторно.

Ця технологія дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям побудувати власний еквайринг, запропонувавши своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як-от у звичайного POS-термінала. Водночас мобільні девайси матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.

"Клієнтам Райфу мають бути доступні усі сучасні зручні можливості як оплати карткою, так і прийому безготівкових платежів. Наш "Термінал у смартфоні" - це зручний сервіс для підприємців, який допоможе без додаткового обладнання, лише зі смартфоном та встановленим застосунком, приймати платежі. І це особливо важливо в умовах війни. Вітаємо наш спільний із Visa ще один крок до кешлес", - додала Наталія Білоконь, директорка департаменту платежів приватних клієнтів "Райффайзен Банку".

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