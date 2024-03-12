Вот что нужно сделать днем, чтобы хорошо спать ночью

Иногда быстро уснуть - это еще то испытание даже после часов переворачивания с боку на бок в постели. Чтобы хорошо спать ночью, нужно днем сделать некоторые вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества " Zdorovishi razom ".

Следите за питанием

Следите за тем, что вы потребляете в день, особенно на ужин. Это должна быть здоровая пища.

Диетологи рекомендуют не есть вечером капусты, цитрусовые, томатный соус, темный шоколад, колбасно-мясную продукцию, красное мясо и острую пищу. Сократите потребление напитков с высоким содержанием кофеина: чай, кофе, энергетические напитки.

Не курите

Никотин - стимулятор. Специалисты говорят, что людям, которые курят, необходимо больше времени для того, чтобы уснуть и они часто просыпаются.

Избегайте телефонов

Следует ограничить использование смартфонов перед сном. Яркое искусственное освещение, а также свет с экранов мониторов и смартфонов тормозит выделение мелатонина, что приводит к бессоннице.

Регулярно занимайтесь спортом

Эксперты говорят, что умеренные упражнения на регулярной основе, такие как плавание и ходьба, помогут снять накапливающееся за день напряжение.

Однако за несколько часов до сна следует воздерживаться от слишком энергичных упражнений - это может навредить вам уснуть.

Расслабьтесь перед сном

Можно принять теплую ванну или послушать расслабляющую музыку. Сделайте своими ежедневными вечерними ритуалами: расстил книги, чтение книги, гигиенические процедуры и дыхательные упражнения.

Как побороть бессонницу

Если ваша бессонница и тяжелое засыпание стали систематическими, следует обратиться за помощью к терапевту и психологу. Семейный врач оценит фактическое состояние вашего организма, возможные соматические заболевания и другие факторы. А психолог поможет, если причиной проблем со сном есть стресс и другие соответствующие расстройства. Повороты бессонницы может помочь и курс расслабляющих массажей.

Важно не употреблять снотворные препараты без назначения врача.