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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 08:58
В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве утром 16 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Обновлено 09:40.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о сбитии вражеской ракеты вблизи города.

Обновлено 09:38.

Кличко сообщает о взрыве в Днепровском районе столицы.

Обновлено 09:25. Мэр Киева подтверждает взрывы на левом берегу столицы.

"Взрывы прогремели в Деснянском районе города. Все службы сейчас направляются на место", - сообщил он.

Обновлено 09:17.

Киевская городская военная администрация также подтверждает работу систем противовоздушной обороны над Киевом.

Тем временем начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов показал, как граждан информируют о воздушной тревоге.

Обновлено 09:05. Глава Киевской ОВА подтвердил работу ПВО на регионом.

"В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть", - написал Кулеба.

По информации местных жителей, в нескольких районах Киева утром было слышно как минимум три взрыва. Предварительно, над столицей отработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Фото: работа систем ПВО над Киевской областью (Telegram)

Напомним, утром 16 декабря во всех областях Украины утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Главы различных областных военных администраций предупредили об угрозе ракетной атаки оккупантов.

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