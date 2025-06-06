Как быстро найти и отключить подписки, которые "съедают" ваши деньги: полезные советы

Количество подписок у многих пользователей вышло из-под контроля. Музыкальные и видеосервисы, СМИ, благотворительность - все это незаметно "съедает" бюджет.

О том, как отписаться от лишних подписок и сэкономить деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт Engadget .

С чего стоит начать

Первый шаг - понять, какие именно подписки подключены. Многие сервисы могут продолжать списывать деньги, несмотря на то, что давно не используются.

Один из самых надежных способов - просмотреть банковские и карточные выписки за последний месяц. Абонентские платежи, даже самые незаметные, обязательно появятся хотя бы раз за этот период.

Сложнее отследить годовые подписки. Найти их можно, используя поиск по электронной почте: стоит ввести ключевые слова вроде "ежегодный”, “подписка”, “добро пожаловать” и т.д. Такие письма часто приходят при активации подписки. Это может сэкономить время по сравнению с ручным просмотром годовых выписок.

Категории популярных подписок, о которых пользователи забывают чаще всего

Развлечения:

YouTube Premium

Netflix

Twitch (платные подписки на стримы).

Игры:

PlayStation Plus

Xbox Game Pass.

Работа и продуктивность:

LinkedIn Premium

Adobe Creative Cloud

Microsoft 365.

Знакомства:

Tinder

Bumble.

Простые шаги отмены подписок для популярных сервисов

Механизм отмены подписки в большинстве случаев зависит от того, где была оформлена подписка. Если она оформлялась через устройство iOS, например, на Strava или Minecraft Realms, отмена производится через Apple ID. Аналогично, подписка на Netflix отменяется через официальный сайт сервиса.

После того как определен источник подписки, обычно необходимо войти в учетную запись, перейти в настройки аккаунта и найти раздел с активными подписками - там и осуществляется отмена.

Как отменить подписки через App Store и Google Play

Если подписка оформлена через один из популярных магазинов приложений, транзакции в банковской выписке могут отображаться как платежи Apple или Google - без конкретизации сервиса. Чтобы узнать, за что именно происходят списания, стоит воспользоваться встроенными инструментами этих платформ.

App Store (Apple):

Откройте приложение "Настройки" на iPhone или iPad

Нажмите на блок с профилем в верхней части экрана

Перейдите в раздел "Подписки”

Найдите нужную подписку и следуйте инструкциям по отмене.

Google Play (Android):

Откройте приложение Google Play

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу

Перейдите в раздел "Платежи и подписки"

Выберите "Подписки" и отключите ненужные.

Как отменить подписку на Apple TV+

На iPhone или iPad:

Откройте "Настройки"

Нажмите на блок с профилем

Перейдите в раздел "Подписки"

Выберите Apple TV+ или Apple One (в зависимости от способа оформления)

Нажмите “Отменить подписку”.

На Mac:

Откройте App Store

Кликните по имени пользователя в нижнем левом углу

Перейдите в "Настройки аккаунта"

В разделе "Управление" найдите пункт "Подписки" и нажмите "Управлять"

Выберите нужную подписку и нажмите "Отменить".

На Apple TV:

Перейдите в "Настройки"

Откройте раздел "Пользователи и аккаунты"

Перейдите в "Подписки"

Найдите нужную и отмените.

На ПК:

Перейдите на сайт tv.apple.com и войдите в аккаунт

Нажмите на иконку профиля

Перейдите в “Настройки” и пролистайте до раздела "Подписки”

Нажмите "Управлять" и выберите отмену.

Как отказаться от Spotify Premium

Несмотря на ожидания высокого качества звука от тарифа Supremium, пока сервис лишь повысил цены. Для возврата к бесплатной версии нужно отменить подписку через браузер. Отмена через приложение возможна, но приведет к удалению аккаунта и всех данных. Чтобы сохранить плейлисты - отмена должна производиться только через браузер.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на сайт Spotify через браузер и войдите в аккаунт

Выберите "Обзор аккаунта" (Account Overview)

Нажмите на иконку профиля (или шестеренку в мобильной версии), перейдите в раздел "Аккаунт" (Account)

В блоке "Ваш план" (Your Plan) нажмите "Управлять" (Manage Your Plan)

Нажмите "Отменить подписку" (Cancel Subscription) и подтвердите действие.

Как отменить подписку YouTube TV

С момента запуска стоимость YouTube TV выросла с 35 до 83 долларов в месяц (по состоянию на декабрь 2024 года). Отмена подписки возможна как через приложение, так и через браузер.

Через приложение на Android:

Откройте приложение YouTube TV

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу

Перейти в "Настройки", “Подписка” (Membership)

Нажмите "Управление" (Manage)

Выберите "Отменить подписку" (Cancel Membership) и следуйте инструкциям.

Через браузер: