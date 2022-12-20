Как правильно разогреть машину в мороз: лучшие советы для водителей

С наступлением зимы каждый владелец автомобиля должен уметь правильно завести и разогреть машину в морозы. Это поможет избежать проблем и поломок. В частности, для этого стоит выделить определенное время, прежде чем ехать по делам.

Что должен знаки каждый автомобилист для разогрева машины зимой - читайте ниже .

Как правильно разогревать машину в мороз

Прогревать двигатель авто нужно не только в морозную погоду, но и в теплую тоже. Чтобы прогреть двигатель перед запуском в мороз, нужно соблюдать следующие правила:

перед запуском разогрейте аккумулятор - достаточно несколько раз моргнуть фарами, желательно - дальним светом;

подождите несколько секунд после включения зажигания. Это для того, чтобы бензонасос прокачал топливо в двигатель автомобиля;

затем включите свет, а также обогрев в машине, чтобы двигатель быстрее прогрелся.

Добавим, что перед запуском двигателя также важно отключить все устройства, которые могут потреблять электроэнергию: радио, кондиционер и подогрев сидений. Это поможет сохранить энергию аккумулятора и облегчит старт двигателя.

Если у вас механическая КПП, то сначала нажмите педаль сцепления, а только потом поворачивайте ключ.

Такие манипуляции с машиной следует производить перед каждым выездом зимой.

Сколько времени разогревать машину

Зимой прогревать двигатель необходимо не менее 10-15 минут. Только после этого можно ехать, но при этом несколько минут нужно ехать плавно и понемногу разгазовывать двигатель.

Также важно помнить, что лучше отложить поездку в сильные морозы, особенно, когда температура на улице ниже -30°C. Все потому, что на таком сильном холоде двигатель быстро остывает и его системы могут замерзнуть.

К тому же на морозе масло густеет и теряет свои смазочные качества. А это может сильно навредить двигателю и коробке.

Кроме того, часто водители не прогревают авто и сразу едут. Это большая ошибка, из-за которой потом может сломать двигатель.

Также важно помнить, что перед пуском двигателя при замерзшем ветровом стекле необходимо отключить примерзшие дворники. В противном случае они сломаются.

Не рекомендуется использовать дворники сразу после того, как на лобовом стекле стали появляться первые небольшие оттаявшие участки. Резинки стеклоочистителей бессильны против оставшегося на стекле льда.