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Ловите быстрые способы открыть примерзшие двери авто зимой

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Понедельник 26 декабря 2022 11:54
Ловите быстрые способы открыть примерзшие двери авто зимой Фото: Как помочь обледенелой двери открыться (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В зимний период, когда температура падает, перед многими водителями встает задача попытаться открыть замерзшие двери автомобиля.

Эксперты издания Express назвали лучшие способы это сделать.

Как открыть замерзшую дверь авто зимой

Попробуйте открыть дверь с другой стороны

С одной стороны машина может находиться больше в тени, а с другой - больше на солнце. Пробуйте разные варианты открытия дверей.

Толкните дверь

Вместо того, чтобы пытаться силой открыть дверь, толкните ее. Толчок двери может расколоть любой лед, удерживающий дверь на месте. Положите руку на дверь и прислонитесь к ней, так она может поддаться и открыться.

Очистите лед

Если ручка — единственная застрявшая часть автомобиля, соскоблите лед на ручке скребком, чтобы удалить его.

"Если дверь покрыта льдом и застряла, медленно удалите и соскребите как можно больше льда с краев. Как только это будет сделано, нажмите на дверь, чтобы попытаться расколоть оставшийся лед, а затем потяните", - рекомендуют эксперты.

Горячая вода

Владельцы автомобилей могут использовать горячую воду, не кипящую, чтобы растопить лед в определенном месте.

Используйте антиобледенитель

В то время как бутылки с химическим антиобледенителем обычно продаются для очистки ветровых стекол, они также могут помочь с застрявшей дверью или замком. Химикаты в антиобледенителе разрушат лед, который мешает двери открыться.

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