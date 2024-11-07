Утепляем пластиковые окна своими силами: все эффективные методы

Пластиковые окна считаются почти герметичными, но это не совсем так - часто сквозняки бывают и от окон из пластика. Как исправить эту проблему своими руками?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие есть методы избавиться от сквозняков из пластиковых окон.

Проверка состояния окна

Если вы хотите сэкономить на утеплении пластиковых окон, многие работы можно выполнить своими руками.

Первый шаг - проверка состояния уплотнителя: если он поврежден или изношен, его нужно заменить. Для этого снимите старый уплотнитель и приобретите новый в строительном магазине, учитывая размеры. Установка нового уплотнителя не требует особых навыков - просто заправьте его в канавки, соблюдая равномерность.

Следующим этапом является настройка прижимного механизма. Используя ключ-шестигранник, переведите ролики в зимний режим, что позволит створке плотнее прилегать к раме.

Также не забудьте утеплить подоконники и наружные углы окна, используя пенопласт или специальные теплоизоляционные материалы. Регулярная проверка и обслуживание ваших окон значительно повысит их энергоэффективность и обеспечит уют в помещении.

Как сделать внутреннее утепление

Утепление пластиковых окон чрезвычайно важно для сохранения тепла в доме в холодные месяцы. Существует множество способов, которые вы можете применить самостоятельно, чтобы уменьшить сквозняки и улучшить теплоизоляцию.

Внутреннее утепление может значительно улучшить теплоизоляцию вашего окна. Первое, что нужно сделать, - это герметизировать все щели между рамами и стенами.

Для этого рекомендуется использовать силиконовый герметик или акриловую шпатлевку. Заполнив щели, вы сможете уменьшить утечку тепла, что позволит вашей квартире оставаться более теплой и уютной.

Дополнительно можно нанести утеплительные материалы на внутренние стены оконных откосов. К примеру, можно использовать гипсокартон или специальные теплоизоляционные панели, которые легко монтируются.

После их установки закройте швы шпатлевкой или краской, чтобы обеспечить эстетичный вид и дополнительную теплоизоляцию. Не забудьте также установить шторы или термозащитные пленки, которые могут уменьшить тепловые потери через стекло.

Для устранения щелей следует использовать силикон (фото: Freepik.com)

Как сделать наружное утепление

Наружное утепление не менее важно и может существенно повлиять на общую эффективность окон. Первое, что следует сделать, это подготовить скосы окон.

Для этого очистите их от пыли и грязи, а также удалите старые элементы. Используйте монтажный клей или специальные теплоизоляционные пенопластовые плиты, которые легко нарезаются под нужный размер.

Также следует установить перфорированные уголки для усиления конструкции, что обеспечит дополнительную стойкость утеплительного материала. Не забудьте об устройстве отливов для защиты от влаги.

Установка качественных внешних отливов поможет предотвратить проникновение воды и обеспечит продолжительность службы вашего окна.

Дополнительные методы утепления

Одним из простых способов утепления является использование специального строительного скотча, который поможет вам закрыть щели и избежать сквозняков.

Важно выбирать качественный скотч, не оставляющий следов на поверхности окна. Для лучшего результата наклейте скотч в несколько слоев, если щели внушительны.

Также можно использовать фольгированные пленки, которые повышают эффективность теплоизоляции. Их можно наклеить на окна и они будут отражать тепло внутрь помещения.

Если вы хотите еще больше снизить расходы на отопление, подумайте об установке специальных теплоизоляционных штор или жалюзи, которые могут создать дополнительный барьер для холода.