Как сохранить тепло дома: простые советы для экономии и комфорта

Производство тепла требует значительных ресурсов, но его потери из-за недостаточной изоляции приводят к холоду, дополнительным расходам на обогрев и риску перегрузки электросети. Это вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

Как сохранить тепло дома и уменьшить расходы на энергопотребление РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство энергетики Украины .

Напомним, украинцы активно пользуются возможностью подать заявление на жилищную субсидию онлайн. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с начала действия экспериментального проекта было оформлено более 9 тысяч таких заявлений, большинство из которых через веб-портал электронных услуг ПФУ. РБК-Украина рассказывало, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по упрощённой системе.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров утвердил порядок предоставления финансовой поддержки для населения на приобретение твердого печного топлива в отопительный сезон. Выплаты могут быть произведены до конца декабря 2024 года. Право на получение денежной помощи имеют лица, у которых есть льготы, но не получают централизованного отопления, не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления, а также получатели льгот или жилищных субсидий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.