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Как сохранить тепло дома: простые советы для экономии и комфорта

Украина, Киев, Понедельник 02 декабря 2024 13:16
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Как сохранить тепло дома: простые советы для экономии и комфорта Фото: Утепление дома (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Производство тепла требует значительных ресурсов, но его потери из-за недостаточной изоляции приводят к холоду, дополнительным расходам на обогрев и риску перегрузки электросети. Это вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

Как сохранить тепло дома и уменьшить расходы на энергопотребление РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Основные источники потерь тепла:

  • неутепленные стены – до 30%
  • неплотные окна и двери – до 10%
  • кровля – до 30%
  • пол и грунт – 5-8%

Простые советы, чтобы предотвратить потери тепла

Утепление окон:

  • загерметизируйте щели
  • для пластиковых окон используйте уплотнители и переведите их в зимний режим
  • для деревянных окон примените уплотнители или полиэтиленовую пленку.
  • установите теплоотражающую пленку для сохранения тепла внутри помещения

Утепление дверей:

  • проверьте состояние входной двери
  • установите уплотнители для уменьшения попадания холодного воздуха

Подготовка батарей:

  • очистите радиаторы от пыли
  • используйте теплоотражающие экраны за батареями
  • проверьте герметичность труб
  • уберите шторы и мебель, блокирующие распространение тепла

Проверка электрооборудования:

  • обратитесь к специалисту для диагностики электроприборов и проводки
  • для индивидуального отопления проведите технический осмотр системы

Утепление подъезда и полов:

  • вместе с соседями утеплите окна и двери в подъезде
  • в частных домах или квартирах на первом этаже утеплите пол

Напомним, украинцы активно пользуются возможностью подать заявление на жилищную субсидию онлайн. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с начала действия экспериментального проекта было оформлено более 9 тысяч таких заявлений, большинство из которых через веб-портал электронных услуг ПФУ. РБК-Украина рассказывало, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по упрощённой системе.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров утвердил порядок предоставления финансовой поддержки для населения на приобретение твердого печного топлива в отопительный сезон. Выплаты могут быть произведены до конца декабря 2024 года. Право на получение денежной помощи имеют лица, у которых есть льготы, но не получают централизованного отопления, не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления, а также получатели льгот или жилищных субсидий.

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