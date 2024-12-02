Как сохранить тепло дома: простые советы для экономии и комфорта
Производство тепла требует значительных ресурсов, но его потери из-за недостаточной изоляции приводят к холоду, дополнительным расходам на обогрев и риску перегрузки электросети. Это вредит не только кошельку, но и окружающей среде.
Как сохранить тепло дома и уменьшить расходы на энергопотребление РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Основные источники потерь тепла:
- неутепленные стены – до 30%
- неплотные окна и двери – до 10%
- кровля – до 30%
- пол и грунт – 5-8%
Простые советы, чтобы предотвратить потери тепла
Утепление окон:
- загерметизируйте щели
- для пластиковых окон используйте уплотнители и переведите их в зимний режим
- для деревянных окон примените уплотнители или полиэтиленовую пленку.
- установите теплоотражающую пленку для сохранения тепла внутри помещения
Утепление дверей:
- проверьте состояние входной двери
- установите уплотнители для уменьшения попадания холодного воздуха
Подготовка батарей:
- очистите радиаторы от пыли
- используйте теплоотражающие экраны за батареями
- проверьте герметичность труб
- уберите шторы и мебель, блокирующие распространение тепла
Проверка электрооборудования:
- обратитесь к специалисту для диагностики электроприборов и проводки
- для индивидуального отопления проведите технический осмотр системы
Утепление подъезда и полов:
- вместе с соседями утеплите окна и двери в подъезде
- в частных домах или квартирах на первом этаже утеплите пол
Напомним, украинцы активно пользуются возможностью подать заявление на жилищную субсидию онлайн. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с начала действия экспериментального проекта было оформлено более 9 тысяч таких заявлений, большинство из которых через веб-портал электронных услуг ПФУ. РБК-Украина рассказывало, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по упрощённой системе.
Также мы рассказывали, что Кабинет министров утвердил порядок предоставления финансовой поддержки для населения на приобретение твердого печного топлива в отопительный сезон. Выплаты могут быть произведены до конца декабря 2024 года. Право на получение денежной помощи имеют лица, у которых есть льготы, но не получают централизованного отопления, не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления, а также получатели льгот или жилищных субсидий.
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