Как быстро растянуть обувь в домашних условиях: самые легкие способы

Кожа и замша

Если новые туфли вам натирают, то не спешите их нести сразу в мастерскую. Обувь из натуральных материалов быстро растягивается с помощью простых способов и лучше это делать в домашних условиях, чтобы туфли сразу легли по вашей ноге.

1. Налейте в ванну или таз горячую воду, опустите туда обувь буквально на одну минуту. Потом вылейте воду и дайте туфлям остыть. Чтобы не намочить обувь внутри - положите внутрь пакеты.

2. Наденьте толстые носки и обуйтесь, походите так дома несколько часов.

3. Наденьте толстые носки, обуйтесь и возьмите фен. Направьте теплый воздух на область, в которой вам давит. Если получится - старайтесь при этом шевелить пальцами ног.

Лакированная обувь и замша

Возьмите ватный диск, налейте на него водку или спирт, протрите этим диском внутреннюю часть обуви. Наденьте плотные носки и обуйтесь. Походите так хотя бы полчаса-час. Желательно перед этой процедурой провести тест на реакцию - капните спиртом на маленькую незаметную область обуви.

Перед ношением такой обуви вне дома, нужно хорошо помыть туфли и обработать их дезодорантом. Это позволит избавиться от запаха спирта.

Искусственная кожа

Растягивать такую обувь немного сложнее, так как можно ее повредить. В мастерскую относить для растяжки обувь из искусственной кожи тоже не рекомендуется.

1. Намажьте внутреннюю часть обуви жирным кремом и оставьте на несколько часов. Потом наденьте плотные носки и походите в обуви хотя бы 15 минут. Потом уберите салфеткой остатки крема.

2. Вставьте в обувь полиэтиленовые пакеты, а потом насыпьте крупу. Вместо пакетов можно использовать пленку. Залейте крупу теплой водой и оставьте на ночь. Крупа набухнет, и обувь будет понемногу растягиваться.