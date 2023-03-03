Як швидко розтягнути взуття в домашніх умовах: найлегші способи

Шкіра та замша

Якщо нові туфлі вам натирають, то не поспішайте нести їх відразу в майстерню. Взуття з натуральних матеріалів швидко розтягується за допомогою простих способів і краще це робити в домашніх умовах, щоб туфлі лягли по вашій нозі.

1. Налийте гарячу воду у ванну або таз, опустіть туди взуття буквально на одну хвилину. Потім вилийте воду і дайте взуттю охолонути. Щоб не намочити взуття всередині - покладіть пакети всередину.

2. Надягніть товсті шкарпетки та взуйтеся, походіть так вдома кілька годин.

3. Надягніть товсті шкарпетки, взуйтеся і візьміть фен. Направте тепле повітря на область, де вам тисне. Якщо вийде - намагайтеся при цьому рухати пальцями ніг.

Лаковане взуття та замша

Візьміть ватяний диск, налийте на нього горілку чи спирт, протріть цим диском внутрішню частину взуття. Надягніть щільні шкарпетки та взуйтеся. Походіть так хоча б півгодини-годину. Бажано перед цією процедурою провести тест на реакцію – капніть спиртом на маленьку непомітну область взуття.

Перед носінням такого взуття поза домом потрібно добре помити туфлі та обробити їх дезодорантом. Це дозволить позбутися запаху спирту.

Штучна шкіра

Розтягувати таке взуття трохи складніше, тому що можна його пошкодити. У майстерню відносити для розтяжки взуття зі штучної шкіри також не рекомендується.

1. Намажте внутрішню частину взуття жирним кремом та залиште на кілька годин. Потім надягніть щільні шкарпетки та походіть у взутті хоча б 15 хвилин. Потім приберіть серветкою залишки крему.

2. Вставте у взуття поліетиленові пакети, а потім насипте крупу. Замість пакетів можна використовувати плівку. Залийте крупу теплою водою та залиште на ніч. Крупа набухне, і взуття потроху розтягуватиметься.