Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет "секретное" средство

Многие люди имеют проблемы с неприятным запахом обуви, когда кроссовки, сапоги, ботинки или другая обувь начинает издавать вонь после ношения. Что же делать, чтобы не опозориться в гостях или не стать "биологическим" оружием?

Об этом читайте ниже в материале Styler.