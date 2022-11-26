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Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет "секретное" средство

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Суббота 26 ноября 2022 09:49
Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет "секретное" средство Фото: Как быстро убрать неприятный запах обуви (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди имеют проблемы с неприятным запахом обуви, когда кроссовки, сапоги, ботинки или другая обувь начинает издавать вонь после ношения. Что же делать, чтобы не опозориться в гостях или не стать "биологическим" оружием?

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Инструкция:

  • Возьмите любую пустую бутылочку из-под спрея.
  • Добавьте к ней наше "секретное" средство.
  • Достаньте стельки из обуви.
  • Обработайте обувь внутри, а также стельки с обеих сторон средством и дайте высохнуть.

Как быстро убрать неприятный запах обуви: поможет &quot;секретное&quot; средство

Вложите стельки на место и наслаждайтесь жизнью без неприятного средства!

А наше "секретное" средство - это простая перекись водорода.

Если вы еще не слышали об этом средстве, обязательно попробуйте его.

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Также сообщалось,как сделать любую обувь нескользкой. Простые лайфхаки.

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