Как украсить дом к Новому 2023 году, чтобы привлечь удачу и богатство

Новый год, который совсем скоро наступит - год Черного водяного Кролика. Этот пушистый зверек может принести много хороших и приятных вещей, если учитывать при подготовке к празднику все его предпочтения.

Как правильно украсить дом к Новому 2023 году - читайте в материале Styler.

Семейные ценности

Кролик - семейное животное. Поэтому для украшения подойдет все, что может напоминать о семейных ценностях. Например, на елку можно повесить игрушки, которые вы храните еще с детства или которые вам достались по наследству и родных. Можно даже усадить мягкие игрушки, которым очень много лет или же повесить фотографии вашей семьи.

Желательно, чтобы дом украшала вся семья - привлеките к этому занятию детей и старшее поколение вашей семьи. Дети могут сделать украшения собственными руками.

Никаких кричащих оттенков

Яркие цвета кролику не по вкусу, поэтому стоит убрать все ярко-красное из интерьера. В приоритете у водяного Кролика - светлые тона, зеленый, голубой, нежно-розовый и пастельный фиолетовый. Можно добавить белый, желтый.

Также можно использовать серебристо-жемчужные оттенки и черные.

Как украсить дом к Новому году Кролика (freepik com)

Домашний уют

Очень важно, чтобы все украшения были мягкими и уютными. Можно даже сделать несколько зон - с подушками, пледами, мягкими игрушками и подсветить их гирляндами с теплыми лампами или свечами.

Астрологи рекомендуют этот год встречать в тихой и семейной обстановке, с самыми близкими членами вашей семьи. Не стоит закатывать громкие вечеринки.

Никаких хищников, только коты и кролики

Проследите, чтобы на новогодних украшениях или среди игрушек не было хищников - тигра, леопарда, льва. Не стоит использовать и тех животных, у которых яркий принт. Это может кролику прийтись не по вкусу.

А вот различные фигурки кролика в виде украшений, копилок, мягкие игрушки, статуэтки - можно, в любом количестве. Астрологи рекомендуют поселить в доме как можно больше разных кроликов - белого и черного цвета.

Отличным украшением станут даже чашки с кроликами, чайные коробки, аппликации, салфетки и подушки. Их можно расставить под елкой, посадить в мягкий уголок и даже поставить на стол.

Благополучие и процветание принесет золотистый кролик, здоровье - зеленый или болотный, для укрепления романтических отношений - выбирайте розовый. Маленькие фигурки кроликов стоит подарить каждому члену семьи - в качестве оберега.

Если кроликов у вас маловато, можно использовать фигурки кота для украшения дома. В восточном гороскопе год Кролика - также и год Кота.

Как украсить дом к Новому году Кролика (freepik com)

Все съедобное

Для кролика лучшими украшениями станут растительные мотивы - шишки, орехи, веточки, фрукты. Если у вас елка декоративная, то поставьте пару еловых веток в вазу или повесьте их на стены.

Много зелени также должно быть и на столе - салат, укроп, петрушка, зеленый лук, морковь, капуста, яблоки. Шишки, орехи и вкусности можно также повесить в качестве украшений на елку.