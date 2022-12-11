Как украсить дом к Новому 2023 году, чтобы привлечь удачу и богатство
Новый год, который совсем скоро наступит - год Черного водяного Кролика. Этот пушистый зверек может принести много хороших и приятных вещей, если учитывать при подготовке к празднику все его предпочтения.
Как правильно украсить дом к Новому 2023 году - читайте в материале Styler.
Семейные ценности
Кролик - семейное животное. Поэтому для украшения подойдет все, что может напоминать о семейных ценностях. Например, на елку можно повесить игрушки, которые вы храните еще с детства или которые вам достались по наследству и родных. Можно даже усадить мягкие игрушки, которым очень много лет или же повесить фотографии вашей семьи.
Желательно, чтобы дом украшала вся семья - привлеките к этому занятию детей и старшее поколение вашей семьи. Дети могут сделать украшения собственными руками.
Никаких кричащих оттенков
Яркие цвета кролику не по вкусу, поэтому стоит убрать все ярко-красное из интерьера. В приоритете у водяного Кролика - светлые тона, зеленый, голубой, нежно-розовый и пастельный фиолетовый. Можно добавить белый, желтый.
Также можно использовать серебристо-жемчужные оттенки и черные.
Как украсить дом к Новому году Кролика (freepik com)
Домашний уют
Очень важно, чтобы все украшения были мягкими и уютными. Можно даже сделать несколько зон - с подушками, пледами, мягкими игрушками и подсветить их гирляндами с теплыми лампами или свечами.
Астрологи рекомендуют этот год встречать в тихой и семейной обстановке, с самыми близкими членами вашей семьи. Не стоит закатывать громкие вечеринки.
Никаких хищников, только коты и кролики
Проследите, чтобы на новогодних украшениях или среди игрушек не было хищников - тигра, леопарда, льва. Не стоит использовать и тех животных, у которых яркий принт. Это может кролику прийтись не по вкусу.
А вот различные фигурки кролика в виде украшений, копилок, мягкие игрушки, статуэтки - можно, в любом количестве. Астрологи рекомендуют поселить в доме как можно больше разных кроликов - белого и черного цвета.
Отличным украшением станут даже чашки с кроликами, чайные коробки, аппликации, салфетки и подушки. Их можно расставить под елкой, посадить в мягкий уголок и даже поставить на стол.
Благополучие и процветание принесет золотистый кролик, здоровье - зеленый или болотный, для укрепления романтических отношений - выбирайте розовый. Маленькие фигурки кроликов стоит подарить каждому члену семьи - в качестве оберега.
Если кроликов у вас маловато, можно использовать фигурки кота для украшения дома. В восточном гороскопе год Кролика - также и год Кота.
Как украсить дом к Новому году Кролика (freepik com)
Все съедобное
Для кролика лучшими украшениями станут растительные мотивы - шишки, орехи, веточки, фрукты. Если у вас елка декоративная, то поставьте пару еловых веток в вазу или повесьте их на стены.
Много зелени также должно быть и на столе - салат, укроп, петрушка, зеленый лук, морковь, капуста, яблоки. Шишки, орехи и вкусности можно также повесить в качестве украшений на елку.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, где поставить елку, чтобы привлечь удачу и богатство.
А также мы писали о том, в чем нужно встречать год Черного водяного Кролика.