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Как сделать куриные отбивные вкусными: просто добавьте этот секретный ингредиент

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Понедельник 06 марта 2023 11:32
Как сделать куриные отбивные вкусными: просто добавьте этот секретный ингредиент Как приготовить вкусные куриные отбивные (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Отбивные - это простое и вкусное блюдо, которые отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного застолья. Их готовят из разного вида мяса и считается, что из куриного мяса отбивные получаются более сочные и мягкие.

Однако у некоторых кулинаров отбивные из курицы выходят сухими и не очень вкусными. Каких ошибок стоит избегать - читайте в материале ниже.

Как приготовить вкусные куриные отбивные

Для классических куриных отбивных, кроме самого мяса вам понадобится: 1-2 яйца, мука, соль, специи. А для лучшего вкуса и мягкости стоит добавить секретный ингредиент - лимонный сок.

Мясо нарежьте кусочками, отбейте. Предварительно можно его положить на полчаса в маринад из специй.

Сделайте кляр: взбейте яйца с солью, перцем и добавьте 1-2 ложки лимонного сока. Обваляйте мясо сначала в муке, потом в яйце и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

При желании в маринад можно добавить лимонный сок или соевый соус - по вкусу.

Какие ошибки портят отбивные

Не нарезайте мясо слишком тонко - такая нарезка лишает мясо сока, и они выходят сухие.

Не срезайте с мяса весь жир - он придает отбивным сочность.

Для жарки отбивных выбирайте сковороду с толстым дном, а лучше - антипригарную.

Жарить отбивные нужно только на среднем огне, иначе они выйдут сухие. Можно слегка обжарить (по 1-2 минуты с каждой стороны), а потом сложить на противень и поставить в духовку. Такой способ сделает их более сочными и вкусными.

Кстати, ранее мы писали о том, какие ошибки при приготовлении портят вкус супа.

А еще рассказывали о том, как правильно жарить отбивные из других видов мяса.

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