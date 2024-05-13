Как быстро нарезать идеально ровные ломтики сыра без ножа: видео лайфхака

Как можно нарезать сыр

Если для сырной тарелки вам нужна идеальная вырезка сыра, то используйте этот способ.

Кухонные "гаджеты" скрывают в себе много не прямых функций.

Американская кулинарка Белла показала, как можно использовать картофелечистку Такой метод позволяет совсем отказаться от традиционного ножа.

В частности, она показала, как нарезает твердый сыр картофелечисткой. В результате без труда она получила идеально ровный ломтик сыра.

"Как человек, который ест много тостов с сыром, я могу подтвердить, что это самый лучший способ нарезать сыр", - отметила она.

К тому же, если у вас нет картофелечистки, то можно использовать лезвие для слайсов на обычной терке.

К тому же нарезать сыр можно с помощью зубной нити.

Оторвите нитку длиннее, чем ваш сыр. Произведите нитью по воображаемой линии разреза.