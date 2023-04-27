Вот какие сыры лучше всего подходят для пиццы: будет ароматной и вкусной

Пицца - одно из блюд, которое активно готовят не только в ресторанах, но и даже дома. Если вы хотите попробовать приготовить ее самостоятельно, то следует знать, какой сыр будет лучше всего подходить.

Об этом пишет SantePlus .

Для большинства людей сыр остается основным ингредиентом пиццы. Однако чтобы рецепт получился идеальным, нужно выбрать правильный сорт сыра.

Моцарелла

Такой сыр не будет в пицце растекаться и образует мягкую корочку на поверхности. Нежный, тонкий вкус отлично сочетается с основными продуктами. Отличительной особенностью моцареллы является отсутствие запаха при нагревании.

Пармезан

Лучше всего натереть пармезан на терке, чтобы он равномерно растаял на пицце. Это позволит получить гладкую золотистую корочку по всей поверхности.

Также можно добавить базилик, грибы и свежие помидоры.

Гауда

Если вы хотите разнообразить вкусы, лучше выбрать гауду. Это вкусный и не дорогой сыр, который нравится многим.

Также можно добавить в пиццу копченый сыр гауда, который очень часто используют для приготовления горячих блюд. В результате пицца будет иметь нежный и ароматный вкус.

Сыры с плесенью

Для приготовления некоторых пицц используют разные сорта сыров с плесенью. Одним из самых популярных рецептов является пицца "4 сыра". В классическом рецепте всегда есть моцарелла, а также голубой сыр Горгонзола.

Главное правило при выборе - сыры должны отличаться по вкусу. Сыры с голубой плесенью придадут блюду пикантности.