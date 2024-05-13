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Як швидко нарізати ідеально рівні скибочки сиру без ножа: відео лайфхаку

Як нарізати сир без ножа (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Нарізати сир вручну не завжди виходить вдало. Зокрема, шматочки можуть виходити не рівними: занадто товстими або тонкими. Однак, є лайфхак, як це зробити легко без ножа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Як можна нарізати сир

Якщо для сирної тарілки вам потрібна ідеальна нарізка сиру, то використайте цей спосіб.

Кухонні "гаджети" приховують у собі багато не прямих функцій.

Американська кулінарка Белла показала, як можна використати картоплечистку Такий метод дозволяє зовсім відмовитися від традиційного ножа.

Зокрема вона показала, як нарізає твердий сир картоплечисткою. В результаті без жодних зусиль вона отримала ідеально рівну скибочку сиру.

"Як людина, яка їсть багато тостів із сиром, я можу підтвердити, що це найкращий спосіб нарізати сир" - зазначила вона.

До того ж, якщо у вас немає картоплечистки, то можна використати лезо для слайсів на звичайній тертці.

До того ж нарізати сир можна за допомогою зубної нитки.

Відірвіть нитку довшу, ніж ваш сир. Проведіть ниткою по уявній лінії розрізу.

@paperbelle Replying to @Teighan as someone who consumes a lot of cheese on toast, i can confrim that this is the ultimate way to slice cheese #lifehack #cheeseontoast #tryit original sound - Bella Honest Paper

Раніше ми повідомляли, де найкраще зберігати вдома сир, щоб він був свіжим і не пліснявів.

Також ми писали, які сири найкраще підходять для піци.

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