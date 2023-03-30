4 простых признака, что ваши отношения - идеальны

Отношения требуют постоянного труда над ними и бывает, что выстроить их не так-то просто. Но если вам удалось это сделать - поздравляем! Вы - счастливый человек.

Как понять, что ваши отношения с партнером - идеальны, узнайте ниже из материала Styler.

Вы - развиваетесь

Об идеальных, гармоничных, целостных отношениях может свидетельствовать то, что вы в них можете развиваться - эмоционально, профессионально, расти, как человек.

И партнер чувствует то же самое. Если вы делаете друг друга и вашу пару лучше - не сомневайтесь, вы рядом с "правильным" человеком.

Вам весело вместе и интересно

Вы можете интересно проводить вместе досуг, и даже быт не вызывает ни у одного из вас чувство долга.

Ведь вы можете превращать совместное времяпрепровождение, будь то интим или мытье посуды, в то, что доставляет вам взаимное удовольствие.

У вас общие взгляды на жизнь, интересы и ценности

Как ни крути, а эти моменты очень важны в совместной жизни. Если вы не выносите футбол, а ваш партнер от него фанатеет, некоторое время вы можете сосуществовать вместе, но - недолго.

Поэтому оценивайте ваши шансы на долгосрочные отношения еще "на берегу". Ведь ожидать от партнера-чайлдфри, что он рано или поздно изменится и захочет деток - очень опрометчиво.

Вы относитесь друг к другу с заботой и осторожностью

Вы не хотите изменить друг друга, подстроить под себя, и уважаете чувства партнера.

Для гармоничных отношений очень важно иметь и давать друг другу личное пространство, а не душить партнера собой. При этом вы проявляете заботу и уважение к потребностям половинки.