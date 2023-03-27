ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти 3 вещи никогда нельзя требовать у мужчин

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 22:52
Эти 3 вещи никогда нельзя требовать у мужчин Какие вещи нельзя требовать у мужчин (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Испортить отношения с мужчиной можно чрезмерными требованиями и придирками. Конечно, покорной овечкой быть не стоит, но некоторые вещи от своего партнера требовать просто недопустимо.

Как не стоит поступать, чтобы не портить настроение ни себе, ни ему - узнайте ниже из материала Styler.

Он не должен вас удерживать по вашему требованию

Конечно, вам может быть приятно, когда мужчина возьмет на себя роль добытчика, чтобы вы могли больше времени посвящать себе.

Но требовать такого не стоит, особенно когда ваши отношения еще не узаконены или вы не ведете общий быт. Но главное здесь - инициатива должна исходить именно от мужчины. Помните, что они не любят, когда на них давят.

Он не может не смотреть на других женщин

Такова уж природа мужчин - заглядываться на юбки. Позвольте ему нагуливать аппетит, и он будет с удовольствием приходить на ужин домой.

А запреты такого рода могут не только унизить в мужчине самца, но и сделают тот самый "плод" особенно сладким.

Вместо этого можете оценить вместе с ним привлекательную девушку. Этим вы продемонстрируете партнеру, что с самооценкой у вас все хорошо.

Он не обязан любить ваших родственников

Вам может показаться, что если мужчина - ваш, то он должен принять и полюбить связанных с вами людей.

Если он их терпит, посещает вместе с вами и молча выслушивает рассказы вашего папы о его молодости - для вас это уже достижение. Требовать искренней привязанности к вашим родным вы не вправе.

Раньше мы писали, о 15 фразах себе, которые могут изменить вашу жизнь.

Также узнайте об интимных секретах, которые знают только счастливые пары.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки