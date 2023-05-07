Как распознать пассивного агрессора и не стать его жертвой: психолог дала советы

Пассивную агрессию бывает сложно распознать, потому что она не предполагает крика, физического насилия или откровенного унижения. Однако она тоже опасна и может психологически травмировать человека.

О том, как распознать пассивного агрессора и противостоять ему, рассказала психолог Светлана Олейник на своей странице в Instagram .

Как распознать пассивную агрессию

Эксперт объясняет, что пассивную агрессию распознать сложнее, потому что по сравнению с открытой формой, где все и так понятно, здесь следует уметь замечать тревожные моменты в поведении у окружающих.

"С открытой агрессией все четко и понятно - на тебя кричат, обзывают, говорят, что злятся - значит проявляют агрессию. В ответ тоже хочется дискутировать, злиться или спрятаться. Но есть случаи, когда тебе "ничего такого не говорят/не делают", а внутри поднимается ураган чувств, как при прямой агрессии. Понимания, почему так происходит, нет, внутри много ярости, а человек рядом еще и может обвинить тебя в агрессивном или неадекватном поведении", - говорит психолог.

Когда человек начинает различать пассивную агрессию, очень по-другому подсвечиваются отношения.

Основа пассивно-агрессивного поведения - подавление гнева.

Вот самые частые формы его проявления:

Вы не дождетесь прямого "нет" от пассивного агрессора. Он согласится, а потом забудет, не успеет и т.д. Если задачи слишком сложны - не признается, а будет тянуть к последнему, ожидая, что "само сложится" и кто-то сделает вместо него.

Наказывают партнера "игрой в молчание" и игнорированием.

Провоцируют на гнев. "Делай, как знаешь", "тебе и так безразлично" и т.д., и в результате, когда партнер начинает в ответ злиться, пассивный агрессор скажет, что так и думал: ты несдержан, агрессивен, злой.

Манипулируют и наносят вред за спиной. Сплетничают, обсуждают, чтобы испортить вам репутацию.

Звучат саркастически, делают двусмысленные комплименты, сексистские шутки и проявляют "мнимую заботу": "Еще не замужем?", "Ой жаль, опять с работы уволили" и т.д. ⠀

"Пассивные агрессоры не чувствуют себя обладателями своей судьбы, постоянно кого-то изъят за неудачи в своей жизни", - говорит психолог.

Как противостоять пассивной агрессии

"Если данная форма близка вам или родным - помните, что пассивная агрессия - это приобретенная форма поведения. Можно научиться выражать свою злобу и неудовольствие в конструктивной форме, что поможет улучшить отношения и сделать их искренними", - объясняет психолог.

Пассивные агрессоры избегают прямого конфликта, они убеждены, что злость надо скрывать. Они говорят, что все в порядке, все хорошо, в то время, когда голос и мимика показывают обратное.

Прямо сказать о своих потребностях и просьбах для них нереально. Они давят на чувство вины и жалость, чтобы не просить, а вы сами предложили помощь, при этом особой благодарности они не испытывают.