Жертва психологической манипуляции: 7 признаков того, что вами управляют другие

Искусные манипуляторы с помощью определенных психологических схем способны управлять другими. Иногда люди даже не понимают, что они находятся под таким сильным влиянием окружающих и ошибочно думают, что управляют ситуацией.

О том, как понять, что вами манипулируют, рассказала психотерапевт Ярослава Марункевича в Instagram .

Как распознать манипуляцию

"Известно ли вам, что из ста процентов решений, которые вы принимаете, только десятая часть реально принадлежит вам? Остальные - это результат влияния других людей", - цитирует эксперт слова Ларри Кинга.

Психологическая манипуляция - это тип социального, психологического воздействия, социально-психологический феномен, используемый для скрытого внедрения в психику жертвы целей, желаний, намерений или установок манипулятора, не совпадающих с актуально существующими потребностями жертвы. Это скрытое управление людьми и их поведение.

Марункевич объясняет, по каким признакам можно понять, что вами манипулируют окружающие.

7 знак того, что вами манипулируют

Вы чувствуете вину, когда устанавливаете свои личностные границы.

Вам предлагают выбор, но вы чувствуете, что все уже решено.

Ваши слова часто вырываются из контекста.

Люди приятны и дружелюбны, пока вы делаете то, что они хотят.

Любая ваша естественная негативная реакция игнорируется или вам говорят "ты слишком эмоциональная/эмоциональный".

Вы боитесь мести и идете по пути наименьшего сопротивления.

Вам ставят ультиматум или угрожают, если вы не согласны делать то, что вам говорят.

Признаки, указывающие на манипуляцию (скриншот)