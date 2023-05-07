Як розпізнати пасивного агресора і не стати його жертвою: психолог дала поради

Пасивну агресію буває складно розпізнати, бо вона не передбачає крику, фізичного насилля чи відвертого приниження. Втім вона теж є небезпечною і може психологічно травмувати людину.

Про те, як розпізнати пасивного агресора та протистояти йому, розповіла психолог Світлана Олійник на своїй сторінці в Instagram .

Як розпізнати пасивну агресію

Експерт пояснює, що пасивну агресію розпізнати складніше, бо порівняно із відкритою формою, де все й так зрозуміло, то тут слід вміти помічати тривожні моменти поведінці в оточуючих.

"З відкритою агресією все чітко й зрозуміло - на тебе кричать, обзивають, кажуть, що зляться - значить проявляють агресію. В відповідь теж хочеться дискутувати, злитися чи заховатися. Але, є випадки, коли тобі "нічого такого не кажуть/не роблять", а внутрішньо підіймається ураган почуттів, як при прямій агресії. Розуміння, чому так відбувається, немає, всередині багато люті, а людина поряд ще й може звинуватити тебе в агресивній чи неадекватній поведінці", - каже психолог.

Коли вже людина починає розрізняти пасивну агресію, дуже по-іншому підсвічуються стосунки.

Основа пасивно-агресивної поведінки - подавлення гніву.

Ось найчастіші форми її прояву:

Ви не дочекаєтеся прямого "ні" від пасивного агресора. Він погодиться, а потім забуде, не встигне і т.д. Якщо задачі надто складні - не признається, а буде тягнути до останнього, очікуючи, що "саме складеться" і хтось зробить замість нього.

Наказують партнера "грою в мовчанку" та ігноруванням.

Провокують на гнів. "Роби, як знаєш", "тобі й так байдуже" і т.д., і в результаті, коли партнер починає в відповідь злитися, пасивний агресор скаже, що так і думав: ти нестриманий, агресивний, злий.

Маніпулюють і роблять шкоду за спиною. Пліткують, обговорюють, щоб зіпсувати вам репутацію.

Звучать саркастично, роблять двозначні компліменти, сексистські жарти та проявляють "уявну турботу": "Ще не заміжня?", "Ой шкода, знову з роботи звільнили" і т.д. ⠀

"Пасивні агресори не відчувають себе володарями своєї долі, постійно когось винять за невдачі в своєму житті", - каже психолог.

Як протистояти пасивній агресії

"Якщо дана форма близька вам чи рідним - пам'ятайте, що пасивна агресія - це набута форма поведінки. Можна навчитися виражати свою злість та незадоволення в конструктивній формі, що допоможе покращити стосунки та зробити їх щирими", - пояснює психолог.

Пасивні агресори уникають прямого конфлікту, вони переконані, що злість треба приховувати. Вони кажуть, що все в порядку, все ок, в той час, коли голос і міміка показують протилежне.

Прямо сказати про свої потреби і прохання для них нереально. Вони тиснуть на почуття провини і жалість, щоб не просити, а ви самі запропонували допомогу, при цьому особливої вдячності вони не відчувають.