6 идей, как круто украсить дом к Хэллоуину своими руками

Хэллоуин - это не только время страшных костюмов и ужасных историй, но и отличный повод погрузить свой дом в настоящую жуткую атмосферу. Если вы любите создавать что-то своими руками, то этот период - идеален для креативных идей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких интересных способах украсить свой дом на Хэллоуин.

Как сделать тыквенные фонари

Ни один Хэллоуин не обходится без тыквенных фонарей, или "Джеков-фонарей". Для этого нужна обычная тыква, нож и немного фантазии. Вырежьте в тыкве глаза, нос и рот, а внутрь поместите свечу или лампу.

Чтобы добавить оригинальность, можно использовать различные формы вырезов или украсить тыкву красками и блестками.

Как сделать:

Вырежьте верхушку тыквы, чтобы создать отверстие.

Ложкой удалите мякоть и семена.

Карандашом наметьте лицо, затем осторожно вырежьте глаза, нос и рот.

Поставьте свечу или LED-фонарик внутрь, и ваш фонарь готов!

Совет: если вырезание фонаря кажется вам слишком трудоемким, можно просто разрисовать тыкву акриловыми красками. Черные и белые тыквы выглядят очень эффектно.

Фонари из тыквы - это хэллоуинская классика (фото: Freepik.com)

Как сделать бумажных привидений и летучих мышей

Простые, но эффектные украшения можно сделать из белой и черной бумаги. Вырежьте из белой бумаги маленькие привидения, добавьте им глаза и рот, а затем подвесьте их на нитях к потолку или люстре.

Из черной бумаги сделайте летучих мышей и прикрепите их к стенам или окнам. Они создадут атмосферу старинного замка, населенного потусторонними существами.

Как сделать:

Вырежьте несколько овалов из белой бумаги или форму летучей мыши из черного картона

Нарисуйте им глаза и рот чёрным маркером.

Подвесьте их на нитях к потолку или дверным проемам.

Совет: используйте светоотражающие или флуоресцентные краски, чтобы ваши привидения и летучие мыши светились в темноте.

Еще одна хорошая идея - праздничное печенье (фото: Freepik.com)

Как сделать жуткую паутину

Паутина - неотъемлемая часть хэллоуинского декора. Ее легко можно сделать из ваты или специальных синтетических материалов. Растяните паутину по углам комнат, дверным проемам или вокруг мебели.

Добавьте пластиковых пауков, чтобы усилить эффект. Это будет выглядеть так, будто ваш дом оставили в запустении.

Как сделать:

Возьмите вату или синтетический материал и осторожно растяните его, создавая тонкие нити.

Прикрепите паутину к углам комнаты, полкам, дверям или люстрам.

Разместите несколько пластиковых пауков для реалистичного эффекта.

Совет: используйте подсветку (например, фонарики на батарейках), чтобы паутина имела зловещий блеск в темноте.

Паутина создает хэллоуинский дух (фото: Freepik.com)

Как сделать жуткие бутылки и банки

Для создания декора из бутылок и банок вам понадобятся несколько пустых емкостей, краски, искусственные пауки, свечи и немного фантазии. Окрасьте бутылки в черный или красный цвет, нанесите несколько капель воска сверху для эффекта растопленной свечи.

Внутрь можно поставить маленькие фонарики или засыпать камешки и косточки, чтобы создать ощущение таинственности.

Как создать:

Из черного картона вырежьте жуткие силуэты, например, привидений, ведьм, летучих мышей или скелетов.

Приклейте силуэты внутрь банки или снаружи.

Поставьте внутрь свечу или светодиодную лампочку.

Закройте крышку или оставьте открытой, и ваши фонарики готовы к использованию.

Совет: используйте банки из под консервации для создания "микстур" ведьм. Добавьте искусственные глаза, пауков и цветовую жидкость крови для дополнительного эффекта.

Свечи во тьме настроят на атмосферу праздника (фото: Freepik.com)

Как создать страшные дверные венки

Хэллоуинские венки - это простой способ добавить праздничного настроения с самого входа в дом. Используйте черные ленты, искусственные цветы, маленькие тыквы или черепа для создания венка.

Можно добавить искусственные побеги или скелетные руки, чтобы создать по-настоящему пугающий вид.

Как сделать:

Сделайте основу для венка из веток или купите готовую форму из пенопласта.

Обмотайте ее черной или оранжевой лентой.

Приклейте искусственные цветы, черепа, летучие мыши или пауков.

Добавьте несколько цепей или подвесьте маленькие тыквы для завершенного вида.

Совет: для большего эффекта украсьте дверь костями, цепями или деревянными табличками с надписями типа "Осторожно!" или "Входите на свой риск".

Такой венок на дверь будет отличным украшением (фото: Freepik.com)

Как сделать кровавые свечи

Это легкий способ создать жуткую атмосферу на празднике. Для этого вам понадобятся красные свечи и обычные белые свечи.

Как сделать:

Подожгите красную свечу и дайте воску стекать на белые свечи.

Создавайте капли, чтобы имитировать вид кровавых подтеков.

Расставьте свечи на столе или полках.

Совет: поставьте эти свечи в черные подсвечники для усиления эффекта.