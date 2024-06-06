6 лайфхаків, як розгладити м'ятий одяг без праски

М'ятий одяг, хоча і некритична проблема - не надто приємна ситуація. Іноді це трапляється через невчасно зламану праску, а наразі це трапляється набагато частіше через регулярні відключення електроенергії.

Про те, як попрасувати одяг без праски і без електрики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Використайте відпарювач

Відпарювачі для одягу - чудова альтернатива прасці. Вони можуть бути менш ефективними на важких великих речах, але загалом добре прибирають невелику пом'ятість.

Крім того, вам не потрібно тягати з собою прасувальну дошку, а відпарювачі з меншою ймовірністю можуть пошкодити одяг або обпекти пальці.

Використайте фен

Для цього способу розгладження одягу покладіть зім'яту річ на вішалку, а потім намочіть пом'яті ділянки невеликою кількістю води.

Найкраще використовувати бутильовану воду, оскільки водопровідна може містити мінерали, які потенційно можуть спричинити плями.

Увімкніть фен і сфокусуйте тепло на найбільш зім'ятих ділянках одягу. За потреби ви також можете розгладити вручну. Тримайте фен на відстані принаймні кількох сантиметрів від тканини, щоб не спалити тканину.

Повісьте поруч з душем або потримайте над чайником

Покладіть одяг на вішалку і повісьте її на задній стінці душової кабіни. Потім увімкніть воду (чим гарячіше, тим краще), але будьте обережні, щоб не розбризкати воду і не нанести мило на одяг.

Якщо плями від води на тканині викликають занепокоєння, повісьте вішалку на гачок для рушників за межами душової кабіни. У такому випадку увімкніть душ на повну потужність і дайте приміщенню розпаритися.

Потім залиште воду приблизно на 10 хвилин, і коли ви повернетесь, одяг буде готовий до носіння. Не забудьте зачинити двері та вікна.

Так само "розпарити" одяг і прибрати пом'ятість може допомогти і чайник - якщо потримати речі над парою якийсь час.

Використайте каструлю як праску

Гаряча каструля або чайник, звісно, не такі ефективні, як праска, проте подібні до неї, особливо якщо мова йде про бавовняні, вовняні та лляні тканини.

Проте не кладіть гарячий чайник на одяг з пластиковими прикрасами або з вінілу, тому що це може призвести до плавлення. І, звісно, будьте обережні при поводженні з гарячим посудом.

Для цього засобу зробіть наступне:

закип'ятіть каструлю води середнього розміру;

як тільки вода почне сильно парувати, вилийте її;

накрийте виріб рушником перед прасуванням, щоб дно каструлі не зіпсувало ваш одяг;

швидко "пропрасуйте" одяг дном каструлі на столі або іншій твердій поверхні.

Покладіть під матрац

Невеликий додатковий тиск від матраца може бути саме тим, що потрібно для того, щоб ваш одяг був без "зморшок". Розгладьте одяг на рівній поверхні, а потім скрутіть його, як рулет. Покладіть його під матрац і зачекайте 15-20 хвилин, перш ніж виймати.

Залежно від речі, може знадобитися до 30 хвилин притискання, але якщо покласти одяг під матрац на ніч, він буде ще ефективнішим.

Зробіть спрей для усунення пом'ятості

Якщо у вас немає під рукою спеціального спрею для розгладження одягу, радять декілька методів, як приготувати засіб самостійно. Якщо у вас є кондиціонер для одягу, можна спробувати такий спосіб:

змішайте 1 склянку води (бажано дистильованої, кип'яченої або хоча б з пляшки) і 1 чайну ложку рідкого кондиціонера для білизни;

додайте 1 чайну ложку медичного спирту, щоб допомогти рідині швидше випаруватися;

збовтайте розчин у порожній пляшці з пульверизатором, а потім нанесіть його на зім'ятий одяг.

Якщо у вас немає під рукою кондиціонера для білизни, рекомендують спробувати наступне:

змішайте 1 частину білого оцту з 3 частинами води в пульверизаторі;

нанесіть засіб на одяг, а потім дайте йому висохнути.

Пом'ятість повинна зникнути. Для додаткового аромату можна спробувати додати краплю ефірної олії (ідеально підійдуть цитрусові), щоб перебити запах оцту. Проте не додавайте занадто багато, адже олія може залишити плями.