ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар розповів, що буде з організмом, якщо їсти піцу щодня

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 10:31
Лікар розповів, що буде з організмом, якщо їсти піцу щодня Фото: Піцу не можна їсти щодня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас не уявляє собі життя без гарячої піци. Але чи так вона безпечна? Лікарі не рекомендують їсти такий продукт, якщо він куплений в магазині.

Лікар-дієтолог Павло Ісанбаєв розповів, що станеться з організмом, якщо щодня їсти піцу, пише РІА Новости.

Медик повідомив, що в покупних піцах просто сила-силенна калорій, вони містять жирні соуси, майонез, ковбасу, кілька видів сиру і пшеничне борошно.

"Продукт підвищує рівень цукру в крові і сприяє швидкій появі відчуття голоду, а також перспективі набрати зайву вагу. Тому хлібопекарське борошно часто замінюють на житнє, цільнозернове або рисове. Рисове борошно рекомендоване при непереносимості глютену - діагнозі, коли вживання "звичайного" борошна викликає здуття живота та інші порушення в роботі шлунково-кишкового тракту", - пояснив він.

Не запивайте піцу газованою водою

Ні в якому разі не запивайте піцу солодкою газованою водою, радить лікар. Поєднання солодкого і жирного в одному прийомі їжі призводить до коливань глюкози, навантажує підшлункову залозу і збільшує ризик набрати непотрібні кілограми.

"У людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту можливі загострення гастриту, здуття живота, зриви стільця. У підлітків жирне разом з солодким викликає проблеми зі шкірою, провокує часті зміни в настрої і дратівливість - їм рекомендується вживати тільки ту піцу, яка готується зі "здорових" продуктів", - резюмував лікар.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що часте вживання піци веде до проблем з вагою, гастриту і проблемах зі шкірою. Пам'ятайте, збалансоване харчування - запорука успіху і здоров'я.

Як ми раніше писали, ніколи не додавайте ці продукти в начинку для піци.

Читайте РБК-Україна в Google News
пицца
LITE
Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети
Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети