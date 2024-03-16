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Звезда фильма "Я, Победа и Берлин" честно сказал, готов ли пойти на фронт

Суббота 16 марта 2024 15:26
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Звезда фильма "Я, Победа и Берлин" честно сказал, готов ли пойти на фронт Блиндарь хочет научиться управлять дронами (фото: instagram.com/ivanblindar)
Автор: Полина Иваненко

Актер Иван Блиндар, сыгравший главную роль в фильме "Я, Победа и Берлин", рассказал, готов ли он к тому, что может оказаться на фронте. По словам артиста, он уже получает необходимые знания, а также помогает военным.

Об этом Блиндар рассказал в интервью РБК-Украина.

Как актер помогает военным

"Когда только началась полномасштабная, было очень активно у нас. Мы сделали огромный штаб, наш театр полностью переделали под большой волонтерский штаб по всем направлениям, принимали переселенцев, искали им жилье, селили непосредственно в театре, затем оказывали психологическую помощь", - рассказал Блиндар.

"Потом сделали кафе, чтобы кормить людей, раздавали гуманитарную помощь. Я занимался больше амуницией и транспортом для военных. Затем условия немного облегчились, начали разъезжаться, возвращаться", - добавил он.

Впоследствии актер вернулся к выступлениям в театре, но заниматься "волонтеркой" не прекратил. Сейчас у Блиндара немного "сузились направления", по которым он организует помощь.

"Сейчас занимаюсь чисто прямыми запросами. Например, знаю хорошо человека, надо тачку купить, делаю клич, собираю деньги, находим тачку, оформляем ее и передаем", - объяснил он.

Иван Блиндарь (фото: РБК-Украина)

Украинский актер ответил, пойдет ли на войну (фото: РБК-Украина)

Готов ли Блиндар пойти на фронт

По словам актера, он хочет научиться управлять дронами. К тому же, он прошел курс по тактической медицине и уже сможет наложить турникет.

"Ребята сбросили мне учебный курс с дронов, одноклассник передал пульт, я уже буду себе учиться понемногу. Лучше знать и не использовать, чем не знать и обоср*ться. Еще FPV хочу овладеть. В будущем я бы хотел освоить большие крылья", - рассказал Блиндарь.

"В случае чего надо быть всем готовым... Сейчас, к сожалению, такое время, что каждый из нас должен это уметь, потому что ты никогда не знаешь, что будет. Оторвет тебе руку и что делать? Умирать? Нет, надо себя спасать", - добавил он.

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