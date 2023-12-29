Как прочистить забитый унитаз за 5 минут без дорогих средств: простой лайфхак

Если вода поднимается каждый раз, когда вы смываете воду, значит, произошел засор. Не паникуйте! Есть простой и экономичный совет, позволяющий справиться с проблемой самостоятельно.

Для этого лайфхака вам понадобится большое количество горячей воды, ведро и жидкость для мытья посуды.

Сначала вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно засоренного унитаза. Далее заливаем ведро кипятка. Дайте постоять несколько минут. Тщательно промойте. Можно спустить воду несколько раз. Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.

Осторожно! Промывайте только в том случае, если засор уже устранен. При необходимости, процедуру можно повторить два раза.

С помощью этой простой технологии можно будет уничтожить засор и при этом не повредить сам унитаз, а еще обойтись без дорогих средств и разных механических приспособлений.

Если этот лайфхак не помог после нескольких применений, то стоит вызвать на помощь сантехника.