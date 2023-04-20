Эти вещи категорически запрещено смывать в раковину и унитаз: могут возникнуть проблемы

У многих людей есть привычка сливать в унитаз или раковину абсолютно все, что вздумается. В частности, многим легче выбросить мусор в канализацию, а не в мусорник. Однако такие ошибки могут привести к серьезным проблемам.

Какие вещи категорически запрещено смывать в раковину и унитаз - читайте на Styler ниже .

Кофе

Кофейная гуща является одной из главных причин засорения труб на кухне. Важно помнить, что вода не растворяет обычный молотый кофе, поэтому вся гуща, смытая в раковину, постепенно оседает на стенках, образуя засор.

Масло

Жир при контакте с холодной водой быстро застывает и образует засор. Масло лучше утилизировать так: остатки немного разбавить водой и каплей моющего средства, перемешать и вылить в крепкий пакет, который затем следует выбросить в мусор.

Бумага

Речь идет не о туалетной бумаге, специально предназначенной для смывания в унитазе, а об обычной бумаге, которая приводит к засорению. Поэтому такого делать нельзя.

Макароны и рис

Это очень клейкая пища, быстро набухающая от воды. Смытые в раковину или унитаз остатки риса или макарон растворяются крайне медленно, засоряя канализацию.

Мука

Такой продукт обладает свойством впитывать влагу и набухать, заметно увеличиваясь в размере. В результате мука засорит канализацию и придется вызвать мастера.

Лекарства

Большинство лекарств хорошо растворяются. В результате, если выбросить их в туалет, это приведет к тому, что в воде накапливается большое количество химикатов, которые обычные фильтры не могут очистить.