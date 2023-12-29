Як прочистити забитий унітаз за 5 хвилин без дорогих засобів: простий лайфхак

Якщо вода піднімається щоразу, коли ви змиваєте воду, отже, відбулося засмічення. Не панікуйте! Є проста та економічна порада, що дозволяє впоратися з проблемою самостійно.

Для цього лайфхака вам знадобиться велика кількість гарячої води, відро та рідина для миття посуду.

Спочатку вилийте чашку рідини для миття посуду на дно засміченого унітазу. Далі заливаємо відро окропу. Дайте постояти кілька хвилин. Ретельно промийте. Можна спустити воду кілька разів. Налийте ще одне відро окропу та промийте унітаз.

Обережно! Промивайте тільки в тому випадку, якщо засмічення вже усунено. При необхідності процедуру можна повторити двічі.

За допомогою цієї простої технології можна буде знищити засмічення і при цьому не зашкодити самому унітазу, а ще обійтися без дорогих засобів та різних механічних пристроїв.

Якщо цей лайфхак не допоміг після кількох застосувань, варто викликати на допомогу сантехніка.