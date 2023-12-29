UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як прочистити забитий унітаз за 5 хвилин без дорогих засобів: простий лайфхак

Як швидко прочистити унітаз (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Забитий унітаз - дуже неприємна штука і перед святами з цією неприємністю стикаються багато хто, тому що зливають харчові відходи в каналізацію. Вода починає переливатись, а запах неприємний.

Як можна прочистити труби буквально за 5 хвилин за допомогою простого лайфхака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Sante.

Якщо вода піднімається щоразу, коли ви змиваєте воду, отже, відбулося засмічення. Не панікуйте! Є проста та економічна порада, що дозволяє впоратися з проблемою самостійно.

Для цього лайфхака вам знадобиться велика кількість гарячої води, відро та рідина для миття посуду.

  1. Спочатку вилийте чашку рідини для миття посуду на дно засміченого унітазу.
  2. Далі заливаємо відро окропу.
  3. Дайте постояти кілька хвилин.
  4. Ретельно промийте. Можна спустити воду кілька разів.
  5. Налийте ще одне відро окропу та промийте унітаз.

Обережно! Промивайте тільки в тому випадку, якщо засмічення вже усунено. При необхідності процедуру можна повторити двічі.

За допомогою цієї простої технології можна буде знищити засмічення і при цьому не зашкодити самому унітазу, а ще обійтися без дорогих засобів та різних механічних пристроїв.

Якщо цей лайфхак не допоміг після кількох застосувань, варто викликати на допомогу сантехніка.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки