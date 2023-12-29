Як прочистити забитий унітаз за 5 хвилин без дорогих засобів: простий лайфхак

Забитий унітаз - дуже неприємна штука і перед святами з цією неприємністю стикаються багато хто, тому що зливають харчові відходи в каналізацію. Вода починає переливатись, а запах неприємний.
Як можна прочистити труби буквально за 5 хвилин за допомогою простого лайфхака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Sante.
Якщо вода піднімається щоразу, коли ви змиваєте воду, отже, відбулося засмічення. Не панікуйте! Є проста та економічна порада, що дозволяє впоратися з проблемою самостійно.
Для цього лайфхака вам знадобиться велика кількість гарячої води, відро та рідина для миття посуду.
Обережно! Промивайте тільки в тому випадку, якщо засмічення вже усунено. При необхідності процедуру можна повторити двічі.
За допомогою цієї простої технології можна буде знищити засмічення і при цьому не зашкодити самому унітазу, а ще обійтися без дорогих засобів та різних механічних пристроїв.
Якщо цей лайфхак не допоміг після кількох застосувань, варто викликати на допомогу сантехніка.
Раніше ми розповідали про те, які шість помилок з унітазом роблять багато людей.
А ще писали, що категорично не можна змивати в унітаз та раковину.