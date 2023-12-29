Как прочистить забитый унитаз за 5 минут без дорогих средств: простой лайфхак
Забитый унитаз - очень неприятная штука и перед праздниками с этой неприятностью сталкиваются многие, так как сливают пищевые отходы в канализацию. Вода начинает переливаться, а запах неприятный.
Как можно прочистить трубы буквально за 5 минут с помощью простого лайфхака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.
Если вода поднимается каждый раз, когда вы смываете воду, значит, произошел засор. Не паникуйте! Есть простой и экономичный совет, позволяющий справиться с проблемой самостоятельно.
Для этого лайфхака вам понадобится большое количество горячей воды, ведро и жидкость для мытья посуды.
- Сначала вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно засоренного унитаза.
- Далее заливаем ведро кипятка.
- Дайте постоять несколько минут.
- Тщательно промойте. Можно спустить воду несколько раз.
- Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.
Осторожно! Промывайте только в том случае, если засор уже устранен. При необходимости, процедуру можно повторить два раза.
С помощью этой простой технологии можно будет уничтожить засор и при этом не повредить сам унитаз, а еще обойтись без дорогих средств и разных механических приспособлений.
Если этот лайфхак не помог после нескольких применений, то стоит вызвать на помощь сантехника.
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