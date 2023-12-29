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Как прочистить забитый унитаз за 5 минут без дорогих средств: простой лайфхак

Пятница 29 декабря 2023 19:15
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Как прочистить забитый унитаз за 5 минут без дорогих средств: простой лайфхак Как быстро прочистить унитаз (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Забитый унитаз - очень неприятная штука и перед праздниками с этой неприятностью сталкиваются многие, так как сливают пищевые отходы в канализацию. Вода начинает переливаться, а запах неприятный.

Как можно прочистить трубы буквально за 5 минут с помощью простого лайфхака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Если вода поднимается каждый раз, когда вы смываете воду, значит, произошел засор. Не паникуйте! Есть простой и экономичный совет, позволяющий справиться с проблемой самостоятельно.

Для этого лайфхака вам понадобится большое количество горячей воды, ведро и жидкость для мытья посуды.

  1. Сначала вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно засоренного унитаза.
  2. Далее заливаем ведро кипятка.
  3. Дайте постоять несколько минут.
  4. Тщательно промойте. Можно спустить воду несколько раз.
  5. Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.

Осторожно! Промывайте только в том случае, если засор уже устранен. При необходимости, процедуру можно повторить два раза.

С помощью этой простой технологии можно будет уничтожить засор и при этом не повредить сам унитаз, а еще обойтись без дорогих средств и разных механических приспособлений.

Если этот лайфхак не помог после нескольких применений, то стоит вызвать на помощь сантехника.

Ранее мы рассказывали о том, какие шесть ошибок с унитазом делают многие люди.

А еще писали, что категорически нельзя смывать в унитаз и раковину.

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