Как поздравить свекровь или тещу с Днем матери, чтобы она не обиделась. И нужно ли это делать?
День матери в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. В текущем году этот праздник приходится на 12 мая и поздравить с ним можно не только маму, но и дорогую сердцу свекровь или тещу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как лучше всего поздравить свекровь или тещу с Днем матери, чтобы не обидеть человека.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "ПоздравОК", Vitannya.Info.
Нужно ли в День матери поздравлять свекровь и тещу
Строгих правил относительно того, кого именно поздравлять в День матери и как, фактически не существует. В то же время известно, что в ежегодный День матерей отмечается материнство в целом, а также вклад матерей в развитие общества.
Некоторые даже считают, что в День матери нужно поздравлять всех женщин - от крошечных младенцев до старейших представительниц рода. Как родственниц, так и просто друзей или знакомых.
Итак, никто не помешает вам поздравить в этот день свекровь или тещу - если вам, конечно, этого хочется. По сути все зависит от того, насколько теплые у вас отношения и хотите ли вы лишний раз порадовать родного (хоть и не по крови) человека.
Как поздравить свекровь или тещу с Днем матери
Поздравить с Днем матери свекровь (маму мужа) или тещу (маму жены) можно по-разному. Любой приятный жест продемонстрирует ваше внимание к этому человеку как к матери вашего партнера или партнерши.
Среди основных способов - как поздравить свекровь или тещу - стоит упомянуть следующие:
- презент или подарок (подойдет даже любая мелочь, которая понравится человеку)
- открытка или письмо (некоторые любят получать открытки с теплыми словами и пожеланиями)
- "теплый" телефонный звонок или видеозвонок (если вы находитесь далеко друг от друга)
- личная встреча (это подчеркнет важность человека в вашей жизни)
- совместное празднование (семейный обед, прогулка или любая другая активность сближает людей и дарит положительные эмоции)
Самое главное, чтобы любые слова или действия были приятными (ни в коем случае не обидными или пренебрежительными) и выражали ваше уважение, благодарность и даже любовь к женщине-матери в этот особый для нее день.
Поздравление свекрови в День матери
Поздравляю Вас, мама, с праздником важным!
В День матери искренне желаю добра.
Пусть жизнь Ваша будет счастливой и ясной.
И легкой такой, будто просто игра.
Желаю здоровья Вам, радости, мира.
И только одно я добавлю сейчас:
Вы мама отличная, добрая, искренняя,
За мужа такого благодарю очень Вас!
Поздравление теще в День матери
В День матери, теща, желаю я Вам,
Здоровья, удачи, любви и добра!
Спасибо за дочку и низкий поклон,
Что может любовью озарить весь наш дом.
Вы для меня - еще одна мама моя.
Здоровья желаю и побольше тепла.
И мирного неба, и счастья за край.
И улыбок искренних побольше пускай.
Напомним, ранее мы рассказывали о праздниках в мае - будут ли в Украине дополнительные выходные.
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