Может ли "фейковая" улыбка поднять настроение вам и окружающим: ответ ученых

Может ли неискренняя улыбка поднять человеку настроение - спорный вопрос, над которым бьются ученые по меньшей мере со времен Чарльза Дарвина. При этом результаты лабораторных исследований могут значительно отличаться от реальной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о гипотезе мимической обратной связи, результатах проведенных лабораторных исследований и вероятности их "воплощения" в реальной жизни.

Лабораторные исследования

Гипотеза мимической обратной связи, берущая свое начало в предположениях Чарлза Дарвина и Уильяма Джеймса, заключается в том, что выражение лица человека оказывает непосредственное влияние на его эмоциональный опыт.

Многочисленные лабораторные исследования, проведенные нашими современниками, часто дают схожий результат - даже притворная улыбка способна хоть немного, но поднять настроение.

Некоторые ученые, учитывая такие результаты исследований, советуют чаще улыбаться, даже если для этого нет весомых причин.

Доцент кафедры биоповеденческого здоровья в Пенсильванском университете Мари Кросс отмечает: когда вы чувствуете себя подавленными и не имеете времени на типичные ободрения, улыбнитесь (даже "фейково"), чтобы "обмануть" себя и свой организм.

По ее словам, проведенные на протяжении нескольких последних лет исследования показали, что неискренняя улыбка в лабораторных условиях может улучшать настроение.

Реальная жизнь

Может ли притворная улыбка сделать вас счастливее в реальной жизни - вопрос более сложный. Он вызывает споры между разными учеными и до сих пор не имеет однозначного ответа.

Научный сотрудник Стэнфордского университета, исследующий эмоции, Николас Коулз отмечает: "Это похоже на разницу между улыбкой, вызванной щенком на фотографии, и улыбкой, когда вы смотрите на пустую стену".

"Оказалось, что улыбки могут не только повысить уровень радости от щенков, но также могут сделать вас счастливыми в другом, нейтральном контексте, когда у вас нет реальных причин чувствовать себя счастливыми", - добавляет он.

В то же время "работает" ли такой прием в реальной жизни - доподлинно неизвестно. Это связано, прежде всего, с тем, что в реальной жизни мозг человека получает гораздо больше данных (информации), чем в лаборатории.

"Сотрудничество" тела и мозга

Сборная международная группа исследователей с разными взглядами на гипотезу мимической обратной связи получила название The Many Smiles Collaboration.

В 2022 году она обнародовала результаты исследования, проведенного с участием более 3800 участников из 19 стран.

В рамках эксперимента людям предлагали улыбаться тремя разными способами:

глядя на фотографию улыбающегося человека и копируя его выражение

следуя пошаговым инструкциям - как именно улыбаться

держа во рту обычную ручку

В первых двух случаях счастье людей возрастало (по их словам), в третьем - результат оказался нечетким и неоднозначным. В то же время, до сих пор неизвестно, какие именно процессы происходили при этом в мозгу.

Некоторые эксперты считают, что выражение лица - улыбка - запускает определенный "нервный путь", связанный со счастьем, который "создает полномасштабную телесную реакцию". Тогда мозг интерпретирует эту реакцию как счастье. По мнению Коулза, такая идея достаточно противоречива.

Другие ученые предполагают, что мозг просто воспринимает улыбку как "подсказку" - что вы счастливы, или же притворная улыбка "включает обратную связь" с мозгом и телом, заставляя людей думать о положительном опыте (воспоминаниях).

По словам Кросс, если "лицо говорит мозгу", что вы счастливы, но все остальное указывает на противоположное, улыбка ничего в эмоциях не сдвинет.

"Но я точно не думаю, что вам чем-то могут навредить несколько улыбок в день, чтобы просто убедиться - повлияет ли это на ваше настроение", - подытожила исследовательница.