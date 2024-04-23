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День матери: когда поздравлять самых родных людей в 2024 году

Вторник 23 апреля 2024 13:15
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День матери: когда поздравлять самых родных людей в 2024 году Фото: Когда празднуем День матери в 2024 году (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

День матери - это праздник для чествования матерей, выражение благодарности за их неутомимый труд, любовь и заботу.

Историю и традиции праздника - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов Wikipedia и другие.

История праздника

История праздника Дня матери имеет давние корни, но в каждой стране она может иметь свои особенности и истоки. В Украине и многих других странах День матери стал традиционным праздником, посвященным почитанию родных мамочек.

История праздника Дня матери в США началась в середине 19-го века, когда Анна Джарвис из Вест-Виргинии начала кампанию за установление праздника для чествования матери своей умершей матери. После десяти лет усилий она смогла убедить местные организации и власти Виргинии установить День матери как официальный праздник.

Позже благодаря ее вдохновению и настойчивости в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником, который следует праздновать во второе воскресенье мая.

В других странах история Дня матери может иметь другие происхождения и традиции. Однако общим для многих культур является признание важной роли, которую играют матери в жизни детей и общества в целом, и желание почтить и отблагодарить их за это, потому что они для нас - самые главные!

День матери: когда поздравлять самых родных людей в 2024 годуДень матери отмечается 12 мая (фото: freepik.com)

Когда в Украине празднуют день матери

Украина отмечает День матери ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году эта дата - 12 мая.

Традиции Дня Матери

Традиции празднования Дня матери в Украине могут включать:

Подарки для матерей

Люди часто дарят подарки своим матерям в этот день, такие как цветы, подарочные корзины, украшения или подарочные сертификаты на услуги и товары.

Совместные ужины или семейные мероприятия

Многие семьи празднуют День матери, собираясь вместе на ужине в ресторане или доме, или проводя время вместе на природе или в других развлекательных мероприятиях.

Пожелания и слова благодарности

Люди выражают свои пожелания и слова благодарности своим матерям, часто в форме писем, стихов или поздравлений в социальных сетях.

Религиозные обряды и молитвы

В некоторых семьях празднование Дня матери может включать посещение церквей или исполнение религиозных обрядов и молитв за матерей.

В общем, где бы вы ни были - не забудьте в этот день поздравить свою маму и сказать ей самые нежные слова любви и благодарности!

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