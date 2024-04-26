Як привітати свекруху чи тещу з Днем матері, щоб вона не образилась. І чи треба це робити?
День матері в Україні святкують щорічно у другу неділю травня. У поточному році це свято припадає на 12 травня й привітати з ним можна не лише маму, але й дорогу серцю свекруху чи тещу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найкраще привітати свекруху чи тещу з Днем матері, щоб не образити людину.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "ПоздравОК", Vitannya.Info.
Чи потрібно у День матері вітати свекруху й тещу
Суворих правил щодо того, кого саме вітати у День матері та як, фактично не існує. Водночас відомо, що у щорічний День матерів вшановується материнство в цілому, а також внесок матерів у розвиток суспільства.
Дехто навіть вважає, що в День матері потрібно вітати усіх жінок - від крихітних немовлят до найстарших представниць роду. Як родичок, так і просто друзів чи знайомих.
Отже, ніхто не завадить вам привітати у цей день свекруху або ж тещу - якщо вам, звісно, цього хочеться. По суті, все залежить від того, наскільки теплі у вас стосунки й чи прагнете ви зайвий раз порадувати рідну (хоч і не по крові) людину.
Як привітати свекруху чи тещу з Днем матері
Привітати з Днем матері свекруху (маму чоловіка) або тещу (маму дружини) можна по-різному. Будь-який приємний "жест" продемонструє вашу увагу до цієї людини як до матері вашого партнера чи партнерки.
Серед основних способів - як привітати свекруху чи тещу - варто згадати такі:
- презент чи подарунок (підійде навіть будь-яка дрібничка, яка сподобається людині)
- листівка чи лист (дехто любить отримувати листівки з теплими словами та побажаннями)
- "теплий" телефонний дзвінок або відеодзвінок (якщо ви перебуваєте далеко один від одного)
- особиста зустріч (це підкреслить важливість людини у вашому житті)
- спільне святкування (сімейний обід, прогулянка або ж будь-яка інша активність зближує людей та дарує позитивні емоції)
Найголовніше, щоб будь-які слова чи дії були приємними (ні в якому разі - не образливими чи зверхніми) й виражали вашу повагу, вдячність та навіть любов до жінки-матері у цей особливий для неї день.
Привітання свекрухи у День матері
Вітаю Вас, мамо, зі святом важливим!
В День матері щиро бажаю добра.
Нехай все життя у Вас буде щасливим
І легким таким, як захоплива гра.
Бажаю здоров'я Вам, радості, миру.
І тільки одне я до цього додам:
Ви мати чудова, Ви добра і щира,
І за чоловіка я дякую Вам!
Привітання тещі у День матері
В День матері, теща, бажаю я Вам,
Здоров'я, удачі, любові й добра!
Подяка за доньку та низький уклін,
Що здатна осяять любов'ю наш дім.
Для мене ви ще одна мама моя.
Здоров'я бажаю й побільше тепла.
І мирного неба, і щастя за край.
І усмішок щирих побільше нехай.
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