15 фраз себе, которые могут изменить вашу жизнь
Как изменить жизнь (фото: freepik)
Если вы не удовлетворены качеством своей жизни, то следует что-то менять. И начинать, само собой, надо с себя. Держите 15 фраз, которые могут вам помочь.
Советами поделилась в Instagram психолог Юлия Дамочкина.
15 ключевых фраз себе:
- Самая большая иллюзия - что у тебя много времени. Раз - и еще минус секунда. Не откладывай.
- Тот, кто хочет сделать тебя удобной для других - твой главный враг. Иногда это ты сама.
- Доверяй себе. Всегда. В первую очередь себе. Не доверять равно себе изменять.
- Единственный человек, знающий, как тебе быть счастливым - это ты сам. Ибо счастье - это ощущение внутри твоего тела.
- Агрессия - один из важнейших ресурсов для реализации больших амбиций.
- Любовь - это квинтэссенция дружбы.
- Главный фокус в жизни должен быть на собственных ценностях.
- Если где-то или с кем-то плохо - уходи сразу. Без "но" и "возможно".
- "Хочу" - достаточный аргумент, чтобы иметь.
- "Не хочу" - достаточный аргумент, чтобы отказать.
- Трать время только на тех и то, что делает твою жизнь кайфовой, интересной, офигенной.
- Страдание и нытье равняются простиранию жизни.
- К себе - только нежно и с любовью.
- Вокруг тебя кучи денег. Учись их замечать и брать.
- Убери из жизни ложь. В первую очередь - самой себе.
Раньше мы писали об интимных секретах, которые знают только счастливые пары.
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