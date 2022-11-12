Готовим вкуснейшую цветную капусту под сырным соусом: рецепт от участника МастерШеф

Цветная капуста - очень полезна для здоровья. Также она очень вкусная, особенно, если ее запечь в духовке.

Для капусты:

Капуста – 1 шт

Вода – 3 л

Соль – 30 г

Масло сливочное – 50 г

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Для соуса:

Масло сливочное – 15 г

Мука – 15 г

Молоко – 200 г

Сыр чедер – 150 г

Соль – по вкусу

Паприка копченая – 5 г

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Посыпаем:

Орехи – 20 г

Листья чабреца (тимьян) - 2

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите цветную капусту от листьев и отварите ее 10 минут в подсоленной воде. Потом переложите ее на противень и обильно смажьте сливочным маслом, отправьте в духовку на 220 градусов на 25-30 минут. Обжарьте на сковородке муку, добавьте сыр, паприку, молоко. Потом смажьте полученным соусом запеченную капусту.