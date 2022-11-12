Готовим вкуснейшую цветную капусту под сырным соусом: рецепт от участника МастерШеф
Цветная капуста - очень полезна для здоровья. Также она очень вкусная, особенно, если ее запечь в духовке.
Рецептом блюда поделился участник МастерШеф Николай Люлько в Instagram.
Для капусты:
Капуста – 1 шт
Вода – 3 л
Соль – 30 г
Масло сливочное – 50 г
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Для соуса:
Масло сливочное – 15 г
Мука – 15 г
Молоко – 200 г
Сыр чедер – 150 г
Соль – по вкусу
Паприка копченая – 5 г
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Посыпаем:
Орехи – 20 г
Листья чабреца (тимьян) - 2
Пошаговый рецепт приготовления
Очистите цветную капусту от листьев и отварите ее 10 минут в подсоленной воде. Потом переложите ее на противень и обильно смажьте сливочным маслом, отправьте в духовку на 220 градусов на 25-30 минут. Обжарьте на сковородке муку, добавьте сыр, паприку, молоко. Потом смажьте полученным соусом запеченную капусту.
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