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Как приготовить дорогой сыр Маскарпоне дома без лишних трат: самый простой рецепт (видео)

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Вторник 15 ноября 2022 19:30
Как приготовить дорогой сыр Маскарпоне дома без лишних трат: самый простой рецепт (видео) Маскарпоне можно приготовить из двух доступных ингредиентов (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сыр Маскарпоне используют в различных изысканных блюдах как десерт тирамису, например. Из-за использования особо изготовленных сливок он достаточно дорого стоит в магазинах.

А если продукт импортный, то цена слишком заоблачная. Но такой творог можно сделать и самостоятельно.

Рецептом домашнего Маскарпоне делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты:

  • 600-700 г сметаны от 20%
  • 150 мл молока
  • щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки сахара

Пошаговое приготовление

Соедините все ингредиенты в кастрюле, размешайте до однородности и отправляйте на огонь. Смесь следует подогреть до температуры 60 градусов. Измерить его можно с помощью специального градусника.

Если такого прибора у вас нет, сделать это можно на глаз, или пусть жидкость начнет немного закипать. Но ни в коем случае не доводите полностью до кипения, это будет далеко от нужных 60 градусов.

Следующим шагом сделайте конструкцию из миски, дуршлага и марли или другой мягкой ткани. В нее выливаем сметанную смесь и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

За это время ингредиенты обменяются вкусами и будут отлично подходить к вашим тостам с авокадо или другим любимым блюдам. Приятного аппетита!

Раньше мы делились секретами приготовления драгоценных тахини и хумуса в домашних условиях.

А еще рассказывали о сырниках, которые всегда у всех прибегают. Вы обязаны их попробовать!

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