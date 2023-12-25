Вкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всех
Селедка под шубой - это классический салат для новогоднего застолья. В частности, можно поэкспериментировать и приготовить с секретным ингредиентом, который сделает салат более оригинальным и интересным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что понадобится
Для приготовления салата заранее приготовьте следующие ингредиенты:
- картофель - 4 шт.
- свекла - 3 шт.
- морковь - 3 шт.
- сельдь, филе - 3 шт.
- майонез 72% - 4 ст.л
- лук красный - 1 шт.
- яйца куриные - 4 шт.
- яблоко - 1 шт.
- петрушка
- лук зеленый - 2 шт.
- уксус винный - 2 ст.л
- соль - по своему вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала нужно помыть овощи и запекать в духовке до готовности. Чтобы свекла была вкуснее, добавьте оливковое масло, а также несколько зерен кориандра и бадьяна.
Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде и охладите.
После этого почистите лук, тоненько нашинкуйте и замаринуйте в смеси соли, сахара, молотого кориандра и винного уксуса (из расчета 20 г на одну луковицу).
Овощи и яйца почистите и потрите на мелкой терке. А яблоко натрите на большой терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызните соком лимона.
В тарелку выложите слои в следующем порядке:
- 100 г картофеля смажьте столовой ложкой майонеза
- 100 г селедки
- 100 г маринованного лука (сверху перемажьте майонезом)
- 100 г моркови (перемажьте майонезом)
- 70 г яблока
- 150 г свеклы
- петрушка
- яйца
В конце салат украсьте порезанным зеленым луком и дайте настояться минимум 3 часа.
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