Вкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всех

Селедка под шубой - это классический салат для новогоднего застолья. В частности, можно поэкспериментировать и приготовить с секретным ингредиентом, который сделает салат более оригинальным и интересным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Что понадобится

Для приготовления салата заранее приготовьте следующие ингредиенты:

картофель - 4 шт.

свекла - 3 шт.

морковь - 3 шт.

сельдь, филе - 3 шт.

майонез 72% - 4 ст.л

лук красный - 1 шт.

яйца куриные - 4 шт.

яблоко - 1 шт.

петрушка

лук зеленый - 2 шт.

уксус винный - 2 ст.л

соль - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно помыть овощи и запекать в духовке до готовности. Чтобы свекла была вкуснее, добавьте оливковое масло, а также несколько зерен кориандра и бадьяна.

Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде и охладите.

После этого почистите лук, тоненько нашинкуйте и замаринуйте в смеси соли, сахара, молотого кориандра и винного уксуса (из расчета 20 г на одну луковицу).

Овощи и яйца почистите и потрите на мелкой терке. А яблоко натрите на большой терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызните соком лимона.

В тарелку выложите слои в следующем порядке:

100 г картофеля смажьте столовой ложкой майонеза

100 г селедки

100 г маринованного лука (сверху перемажьте майонезом)

100 г моркови (перемажьте майонезом)

70 г яблока

150 г свеклы

петрушка

яйца

В конце салат украсьте порезанным зеленым луком и дайте настояться минимум 3 часа.

Рецепт шубы с секретным ингредиентом (скриншот)