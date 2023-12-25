ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всех

Понедельник 25 декабря 2023 19:01
UA EN RU
Вкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всех Шуба с секретным ингредиентом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Селедка под шубой - это классический салат для новогоднего застолья. В частности, можно поэкспериментировать и приготовить с секретным ингредиентом, который сделает салат более оригинальным и интересным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Для приготовления салата заранее приготовьте следующие ингредиенты:

  • картофель - 4 шт.
  • свекла - 3 шт.
  • морковь - 3 шт.
  • сельдь, филе - 3 шт.
  • майонез 72% - 4 ст.л
  • лук красный - 1 шт.
  • яйца куриные - 4 шт.
  • яблоко - 1 шт.
  • петрушка
  • лук зеленый - 2 шт.
  • уксус винный - 2 ст.л
  • соль - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно помыть овощи и запекать в духовке до готовности. Чтобы свекла была вкуснее, добавьте оливковое масло, а также несколько зерен кориандра и бадьяна.

Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде и охладите.

После этого почистите лук, тоненько нашинкуйте и замаринуйте в смеси соли, сахара, молотого кориандра и винного уксуса (из расчета 20 г на одну луковицу).

Овощи и яйца почистите и потрите на мелкой терке. А яблоко натрите на большой терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызните соком лимона.

В тарелку выложите слои в следующем порядке:

  • 100 г картофеля смажьте столовой ложкой майонеза
  • 100 г селедки
  • 100 г маринованного лука (сверху перемажьте майонезом)
  • 100 г моркови (перемажьте майонезом)
  • 70 г яблока
  • 150 г свеклы
  • петрушка
  • яйца

В конце салат украсьте порезанным зеленым луком и дайте настояться минимум 3 часа.

Вкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехВкусная селедка под шубой с секретным ингредиентом: этот рецепт удивит всехРецепт шубы с секретным ингредиентом (скриншот)

Ранее мы сообщали, как размягчить твердое имбирное печенье.

Также мы писали, что категорически нельзя готовить на чугунной сковороде.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв салати приготування