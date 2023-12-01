ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все его знают с детства: как приготовить легендарный десерт "Битое стекло"

Пятница 01 декабря 2023 18:11
UA EN RU
Все его знают с детства: как приготовить легендарный десерт "Битое стекло" Как приготовить десерт "Битое стекло" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все еще с детства знают легендарный десерт "Битое стекло". Приготовить его дома можно очень быстро, да еще за минимум времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Для приготовления невероятно вкусного десерта понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана - 500 г
  • желатин - 3 ч.л
  • сахар - 100 г
  • желе в пакетике, порошок - 3 шт.

Легкий способ приготовления

Сначала нужно взять готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Можно взять киви, клубнику и апельсин и приготовить по инструкции.

Также можно приготовить желе из сока.

Затем разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов. Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими кубиками. Достаточно будет около стаканчика желе любого вкуса.

Затем нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.

В отдельной миске сметану и сахар смешайте хорошо миксером, чтобы сахар полностью растаял. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.

В конце формы с желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.

Все его знают с детства: как приготовить легендарный десерт &quot;Битое стекло&quot;Десерт "Битое стекло" (фото: shuba)

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный и полезный десерт - мандарины в шоколаде.

Также мы писали, как легко приготовить кексы в чашке.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв рецепт рік приготування