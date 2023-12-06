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Как приготовить деруны без натирания картофеля: блогер поделилась лайфхаком (видео)

Украина, Среда 06 декабря 2023 18:38
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Как приготовить деруны без натирания картофеля: блогер поделилась лайфхаком (видео) Рецепт дерунов за 20 минут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Деруны - это простое и классическое блюдо, но многие не любят его именно из-за процесса натирания картофеля. А если попытаться приготовить деруны без этого?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится простым лайфаком для дерунов.

Ингредиенты

Для дерунов:

  • 700 граммов очищенного картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка сметаны с горкой
  • 2,5 столовой ложки муки
  • масло

Для грибного соуса:

  • 1/2 лука
  • 200 граммов шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 граммов жирных сливок
  • мускатный орех
  • соль
  • масло для жарки

Как готовить

Очистите и нарежьте картофель на небольшие кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте туда яйцо, чеснок, лук, сметану и немного воды. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.

Вылейте смесь в миску, посолите и поперчите. Теперь добавьте муку, осторожно вмешивая ее в тесто.

После этого обжарьте деруны с двух сторон до золотистости на растительном масле.

Чтобы приготовить грибной соус, растопите на сковороде сливочное масло, поджарьте мелко нарезанный лук и добавьте грибы.

Доведите их до готовности, после чего добавьте чеснок, жирные сливки, соль и мускатный орех. Дайте соусу немного загустеть, часто помешивая.

Подавайте деруны с соусом и зеленью. Приятного аппетита!

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