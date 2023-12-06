Как приготовить деруны без натирания картофеля: блогер поделилась лайфхаком (видео)

Деруны - это простое и классическое блюдо, но многие не любят его именно из-за процесса натирания картофеля. А если попытаться приготовить деруны без этого?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится простым лайфаком для дерунов.

Ингредиенты

Для дерунов:

700 граммов очищенного картофеля

1 яйцо

1 зубчик чеснока

1 луковица

1 столовая ложка сметаны с горкой

2,5 столовой ложки муки

масло

Для грибного соуса:

1/2 лука

200 граммов шампиньонов

1 зубчик чеснока

200 граммов жирных сливок

мускатный орех

соль

масло для жарки

Как готовить

Очистите и нарежьте картофель на небольшие кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте туда яйцо, чеснок, лук, сметану и немного воды. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.

Вылейте смесь в миску, посолите и поперчите. Теперь добавьте муку, осторожно вмешивая ее в тесто.

После этого обжарьте деруны с двух сторон до золотистости на растительном масле.

Чтобы приготовить грибной соус, растопите на сковороде сливочное масло, поджарьте мелко нарезанный лук и добавьте грибы.

Доведите их до готовности, после чего добавьте чеснок, жирные сливки, соль и мускатный орех. Дайте соусу немного загустеть, часто помешивая.

Подавайте деруны с соусом и зеленью. Приятного аппетита!