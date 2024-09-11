Храним книги правильно: важные советы библиотекарей

Почти в каждом доме хранятся книги, газеты, журналы, альбомы и другие бумажные документы. У одних это огромные домашние библиотеки с множеством томов, у других - несколько дорогих сердцу писем, листовок или газетных вырезок. Задумывались ли вы о том, как правильно хранить книги дома?

РБК-Украина (проект Styler) выяснило, как нужно хранить книги, чтобы они долго радовали вас хорошим состоянием.

Книги должны стоять или лежать на полках

Это хорошее место для хранения. Книга должна полностью размещаться на полке и не выступать за ее пределы. Расстояние от верха книги до полки должно быть не менее 2 см. Необходимо избегать тесного прилегания томов друг к другу.

Документы лучше хранить в папках или коробках

Листовые документы желательно хранить в папках или коробках, соответствующих их размеру. Ценные бумажные документы (особенно старые и поврежденные) следует хранить в футлярах из специального бескислотного картона или упаковывать в бескислотную бумагу.

Храните книги на закрытых полках

Для хранения книг в домашних условиях закрытые полки лучше подходят, чем открытые. Это снизит запыленность книг и, соответственно, частоту их очистки от пыли, а также снизит вероятность случайных повреждений.

На открытых полках книги покрывает пыль (фото: Freepik.com)

Периодически проветривайте закрытые шкафы для хранения книг

Проветривание поможет избавиться от газообразных и мелкодисперсных продуктов, образующихся в результате естественного старения бумажных материалов.

Очищайте книги от пыли и насекомых

Периодически просматривайте документы и обращайте внимание на наличие насекомых и очагов плесени. При необходимости произведите уборку. Один-два раза в год очищайте книги от насекомых, пыли и других загрязнений.

Сухую очистку можно производить с помощью бытового пылесоса, щетки или кисточки. Влажную очистку обложек и обрезов книг необходимо проводить с помощью хлопчатобумажной ткани (марли или ваты), смоченной чистой водой и хорошо отжатой от излишков влаги.

После влажной очистки книги должны хорошо высохнуть, и только тогда их можно расставлять на полностью сухих полках. Не рекомендуется использовать химические вещества. При поражении документов плесневыми грибами необходимо обратиться к специалисту.

Поддерживайте правильный температурно-влажностный режим

Оптимальная температура в помещении, где хранятся книги, должна быть от +16 до +20 градусов. При такой температуре книги "чувствуют себя" комфортно. Влажность должна быть от 50 до 60%.

Более низкая влажность приведет к пересыханию бумаги и появлению ломкости, а большая - к появлению плесени или грибка. Также неблагоприятны значительные колебания температуры и влажности.

Избегайте попадания на книги прямых солнечных лучей

Прямые солнечные лучи ускоряют старение книг: бумага желтеет и становится хрупкой, обложки выцветают, кожа пересыхает и разрушается.

Книги не должны стоять слишком плотно (фото: Freepik.com)

Недопустимо хранение книг во влажных помещениях

В подвалах, сараях, на балконах и других влажных помещениях книги могут быть быстро уничтожены насекомыми, мышами или плесенью.

Нежелательно хранить бумажные документы на кухне, поскольку бумага интенсивно впитывает запахи, а мелкие частицы, которые образуются при приготовлении пищи, оседают на поверхности книг и ускоряют их старение.

Уделяйте внимание хранению газет

Газеты производятся на бумаге с высоким содержанием древесной массы. Такая бумага не предназначена для длительного хранения, быстро желтеет и становится хрупкой. Часто старая газета разрушается при малейшем прикосновении из-за деструктурированного основания.

Продолжить "жизнь" газетам поможет хранение их в папках или переплетенных подшивках и очень осторожное поведение. Профессиональную консервацию документов может осуществить только специалист.