4 системы "ленивой" уборки для уставших от нее

Вы убираете дом постоянно, но хаос не покидает вашу жизнь? А к тому же вы постоянно устаете от этих усилий? Тогда пришло время выбрать для себя одну из систем "ленивой уборки", которые требуют очень мало времени, но дают большой эффект. Узнайте, возможно ли это вообще?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех очень распространенных в мире системах "ленивой уборки", из которых вы можете выбрать ту, что вам ближе.

Метод Лео Бабауты: убирай то, что можешь обнять

Лео Бабауту, автор блога zenhabits.net, знают по его новым подходам к минимализму и производительности. Он живет в Сан-Франциско, увлекается самопознанием и бегом, а также воспитывает шестерых детей.

Основной принцип его метода состоит в том, чтобы поддерживать порядок без излишнего стресса.

Бабаута советует уборку ввести в повседневную рутину: например, после еды сразу мыть тарелку, а если заметили грязь - сразу убрать. Он рекомендует очищать только ту часть комнаты, которую можно обнять руками, и таким образом постепенно приводить все в порядок.

При разборе вещей Бабаута предлагает сортировать их на три категории: "оставить", "выбросить" и "возможно". Вещи из категории "возможно" прячутся в закрытый ящик на полгода, и если в течение этого времени они не понадобятся, ящик выбрасывается.

Для каждого шкафа Бабаута отводит один вечер. Важно, чтобы половина шкафа оставалась пустой - это облегчит поддержание порядка.

КонМари: оставляйте только то, что любите

Метод КонМари, разработанный японкой Мари Кондо, набирает популярность. Мари, автор книги "Магическая уборка", верит, что правильная уборка может принести не только физический порядок, но и психическое спокойствие. Основной принцип - оставлять только те вещи, которые приносят радость.

При разборе вещей нужно взять предмет в руки и спросить себя, доставляет ли он радость. Если нет - поблагодарить и выбросить. Мари советует организовывать уборку не по зонам, а по категориям: одежда, книги, документы и т.д.

Все вещи одной категории должны храниться в одном месте.

Мари Кондо является всемирно известным экспертом по организации вещей (фото: Википедия)

Flylady: время и распорядок для чистоты

Flylady - это система, разработанная американской домохозяйкой Марлой Силли в 1999 году. Сегодня она охватывает около миллиона человек.

Основная идея Flylady - отказаться от масштабной уборки в субботу и вместо этого тратить всего 15 минут на чистоту каждый день, оставляя выходные для себя.

Система предусматривает отделку одной из пяти зон каждую неделю: прихожая и столовая, кухня/прачечная/кладовая, ванная/детская/мастерская, спальня/ванна/туалет, гостиная. Существуют обязательные "рутины" и пятиминутки на разбор "горячих точек", где скапливается грязь.

Flylady рекомендует поддерживать идеальную чистоту на кухне и предлагает не откладывать дела.

Система "Уничтожай доказательства": уборка в реальном времени

Метод Casablitzblanka - это немецкая система уборки, которая акцентирует внимание на немедленной очистке грязи. Принцип - "уничтожай доказательства" будто ты вор: если сотворил беспорядок, сразу убери. Эта методика помогает экономить время в будущем, уменьшая накопление грязи.

Система предусматривает рутину: по пять минут в каждой комнате утром и вечером. Кроме этого есть понятие комнаты дня, которой посвящается 30 минут.

Дополнительно выделяются задания по категориям: "овцы" - для комнаты дня, "утки" - для разбора хлама, "червяки" - задания для детей.

Когда "уничтожаешь доказательства", нужно вытереть даже отпечатки пальцев (фото: Freepik.com)