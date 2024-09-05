Когда места немного: 10 способов хранить вещи в маленькой квартире

Придется немного пофантазировать, когда дело доходит до идей для хранения вещей в небольших помещениях. К счастью, существует много идей по организации маленького пространства.

О том, где можно хранить вещи, если в квартире мало места, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Установить полки

Убавить беспорядок и найти место для множества вещей можно, установив шкафы и ящики во всю стену. Таким образом, хранилище делается "с пустого места", однако может вместить как небольшие вещи, например книги, так и иметь полку под телевизор.

Хранить велосипед подвешенным

Велосипед - это отличная форма для физической активности и эффективный способ передвижения по городу. Но его трудно хранить, если у вас маленькая квартира. Впрочем, простой, но гениальный способ сэкономить место - хранить велосипеды на стене, сделав крючки.

Также таким способом можно хранить некоторые музыкальные инструменты, например гитары или вещи для рыбалки.

Использовать передвижные вешалки

Если в спальне нет шкафа, вы все равно можете добавить место для хранения одежды, добавив портативную систему хранения. Лучше выбирать такие, которые имеют одновременно полки и вешалки.

Установить пегборд

Пегборд, металлическая перфорированная или деревянная пластина позволяет повесить практически все что угодно. Такая вещь особенно полезна на кухне - на нее можно повесить громоздкие кастрюли или сковородки.

Использовать подоконники по максимуму

Когда вы живете в маленьком помещении, следует использовать каждую плоскую поверхность. Это касается и подоконников - они идеальны для хранения посуды, растений или любых других мелких предметов.

Установить антресоли

Антресоли, полки или шкафы, устанавливаемые под потолком - достаточно практичная идея организации небольшого пространства. На них можно хранить книги, сезонную одежду и другие небольшие вещи, не загромождая пространство. Однако стоит учитывать, что для того, чтобы что-то достать, понадобится стул.

Выбирать многофункциональную мебель

Ящики и скамейки со скрытыми отделениями - лучшие помощники для хранения всевозможных вещей, а также для обеспечения места для друзей и гостей.

Домашний офис, например, может быть сложно обустроить на ограниченной площади, но многофункциональные столы могут служить местом хранения и рабочим пространством.

Кроме этого, раскладной диван может быть отличным местом для хранения вещей.

Хранить вещи под кроватью

Большинство кроватей достаточно широкие и длинные, поэтому можно попробовать использовать пространство под ними, если дом небольшой. Чтобы вещи не пачкались, поместите их в корзины, чемоданы или коробки.

Хранить обувь вертикально

Когда дом небольшой, вы не всегда имеете достаточно места для того, чтобы хорошо расставить обувь. Наддверные полки для обуви или подвесные органайзеры, отнюдь не шикарные, но они выполняют свою работу и используют пространство конструктивным, креативным способом.

Не обязательно вешать такую подставку на каждую дверь, возможно, достаточно будет на дверях спальни или шкафа. Это также способ заменить вешалку для полотенцев в ванной комнате.

Использовать углы

Если в квартире мало места, следует обратить внимание на обычно пустые участки комнаты - углы. Создать хранилище для одежды в крошечной квартире без шкафа можно, используя полку или штанги, разместив их в углу комнаты.