Зберігаємо книги правильно: важливі поради бібліотекарів

Практично в кожному домі зберігаються книги, газети, журнали, альбоми та інші паперові документи. У одних це величезні домашні бібліотеки з безліччю томів, у інших - кілька дорогих серцю листів, листівок чи газетних вирізок. Чи задумувалися ви про те, як правильно зберігати книги вдома?

РБК-Україна (проект Styler) з'ясувало, як треба зберігати книги, щоб вони довго радували вас гарним станом.

Книги повинні стояти або лежати на полицях

Це оптимальне місце для зберігання. Книга повинна повністю розміщуватися на полиці і не виступати за її межі. Відстань від верху книги до полички має бути не менше 2 см. Необхідно уникати тісного прилягання томів один до одного.

Документи краще зберігати у теках або коробках

Листові документи бажано зберігати в теках або коробках, що відповідають їхньому розміру. Цінні паперові документи (особливо старі та пошкоджені) доцільно зберігати у футлярах зі спеціального безкислотного картону або упаковувати в безкислотний папір.

Зберігайте книги на закритих полицях

Для зберігання книг у домашніх умовах закриті полиці краще підходять, ніж відкриті. Це зменшить запиленість книг і, відповідно, частоту їх очищення від пилу, а також знизить ймовірність випадкових пошкоджень.

На відкритих полицях книги покриває пил (фото: Freepik.com)

Періодично провітрюйте закриті шафи для зберігання книг

Провітрювання допоможе позбутися газоподібних і дрібнодисперсних продуктів, що утворюються в результаті природного старіння паперових матеріалів.

Очищайте книги від пилу та комах

Періодично переглядайте документи і звертайте увагу на наявність комах та вогнищ цвілі. При необхідності проведіть прибирання. Один-два рази на рік очищайте книги від комах, пилу та інших забруднень.

Сухе очищення можна здійснювати за допомогою побутового пилососа, щітки або пензлика. Вологе очищення обкладинок і обрізів книг необхідно проводити за допомогою бавовняної тканини (марлі або вати), змоченої чистою водою і добре віджатої від надлишків вологи.

Після вологого очищення книги повинні добре висохнути, і тільки тоді їх можна розставляти на повністю сухих полицях. Не рекомендується використовувати хімічні речовини. У разі ураження документів цвілевими грибами необхідно звернутися до фахівця.

Підтримуйте правильний температурно-вологісний режим

Оптимальна температура у приміщенні, де зберігаються книги, повинна бути в межах від +16 до +20 градусів. При такій температурі книги "почуваються" комфортно. Вологість має бути від 50% до 60%.

Нижча вологість призведе до пересихання паперу і появи ламкості, а більша - до появи цвілі або грибка. Також несприятливими є значні коливання температури і вологості.

Уникайте потрапляння на книги прямих сонячних променів

Прямі сонячні промені прискорюють старіння книг: папір жовтіє і стає крихким, обкладинки вицвітають, шкіра пересихає і руйнується.

Книги не повинні стояти дуже щільно (фото: Freepik.com)

Неприпустимо зберігання книг у вологих приміщеннях

У підвалах, сараях, на балконах та інших вологих приміщеннях книги можуть бути швидко знищені комахами, мишами або пліснявими грибами.

Небажано зберігати паперові документи на кухні, оскільки папір інтенсивно вбирає запахи, а дрібні частинки, що утворюються при приготуванні їжі, осідають на поверхні книг і прискорюють їх старіння.

Приділяйте увагу зберіганню газет

Газети виготовляються на папері з високим вмістом деревної маси. Такий папір не призначений для тривалого зберігання, швидко жовтіє і стає крихким. Часто стара газета руйнується при найменшому дотику через деструктуровану основу.

Продовжити "життя" газетам допоможе зберігання їх у теках або переплетених підшивках і дуже обережне поводження. Професійну консервацію документів може здійснити лише фахівець.