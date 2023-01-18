Сильные молитвы для очищения от грехов и болезней, которые нужно прочитать на Крещение

Обычно в этот день в храмах освящают воду, которая бережет от порчи, помогает исцелить болезни и дает силы. Также освящают воду под открытым небом, и смельчаки окунаются в ледяные водоемы, чтобы получить здоровье.

Крещение Господне ежегодно отмечается 19 января и этот день завершает цикл рождественских праздников. На Крещение в церквях проводят праздничные литургии, а верующие читают особые молитвы. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Какие молитвы нужно читать на Крещение, чтобы очиститься от грехов и болезней, а также для исполнения желания и получения удачи - читайте ниже.

Молитва перед употреблением святой воды: от болезни и сглаза

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва на исполнение желаний

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не прогневайся на мою сердечную просьбу, но и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и отринь все чертовские пропасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Молитва на удачу и достаток

В ночь встаю, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крылами тихими осените, мир Божий принесите, Бога в мой дом приведите.

Бога привечаю, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтече молюся: Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Молитва для очищения от грехов

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца перед всеми веками рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощен нетленный и в этот мир на спасение наше пришедшее!

Ты не умел видеть от диавола муки рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешный, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля и мир весь играет; реки плещут; озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Сподоби нас жаждущих по гласу Твоему прийти к Тебе, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли нечестие и мирские похоти; целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.