Как правильно хранить семена растений, чтобы они долго были "живыми"

Для тех, кто занимается выращиванием овощных, декоративных или садовых культур, вопрос правильного хранения семян особенно актуален. Если вы собрали семена растений из своего огорода, то как нужно их хранить, чтобы они долгое время были "живыми"?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных правилах и условиях, которые помогут сохранить качество семян на длительный срок.

Отбор и проверка семян перед хранением

Первый шаг в хранении семян - это правильный отбор. Хранить следует только здоровые семена, не имеющие признаков повреждений, пятен или грибковых инфекций. Важно отобрать семена, которые хорошо подходят для дальнейшей посадки.

Не пригодны для хранения деформированные образцы, а также имеющие следы деятельности вредителей. Лучшие результаты дают семена, которые хранятся в сухом и проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей и чрезмерной влажности.

Продолжительность хранения семян разных культур

Продолжительность хранения семян зависит от типа растения:

2-3 года: петрушка, укроп, морковь, пастернак, сельдерей.

петрушка, укроп, морковь, пастернак, сельдерей. 4-5 лет: капуста, баклажан, помидор, перец, кукуруза.

капуста, баклажан, помидор, перец, кукуруза. 6-8 лет: огурцы, патиссоны, тыквы, кабачки.

Например, семена моркови хранятся до трех лет, в то время как тыквенные культуры могут храниться до восьми лет. Важно заранее знать сроки хранения конкретных культур, чтобы не использовать устаревший посевной материал, утративший сходство.

Условия хранения семян: температура, влажность, освещение

Температура: оптимальная температура для хранения семян - 4-8°C. Чрезмерное тепло способствует появлению вредных микроорганизмов и снижает всхожесть семян.

Влажность: уровень влажности не должен превышать 30%. Повышенная влажность может привести к преждевременному прорастанию семян или привести к загниванию.

Для хранения следует выбирать темные места, поскольку семена могут "пробуждаться" от воздействия солнечного света.

Соблюдение этих условий позволяет сохранить высокую всхожесть и энергию роста растений, произрастающих из таких семян.

Правила хранения семян в холодильнике и других емкостях

Для обеспечения стабильного микроклимата семена можно хранить в холодильнике при +4-5°C, но только на короткое время. Хранить семена долгое время лучше в морозильной камере, избегая растрескивания во время неправильной заморозки.

Важно обеспечить герметичность упаковки, чтобы семена сохраняли свои качества. Оптимальными емкостями для этого:

стеклянные баночки с герметичными крышками,

пакеты на замке (типа соплок),

бумажные или тканевые пакетики с маркировкой для удобной сортировки.

Практические советы по хранению семян

Для лучшего хранения семян в емкостях можно положить влагопоглощающие материалы, например:

силикагель - для стабильного уровня влажности;

- для стабильного уровня влажности; вермикулит или агроперлит - природные материалы, поглощающие влагу;

- природные материалы, поглощающие влагу; крахмал или сухое молоко - помогут сохранять сухость примерно полгода.

Такие материалы легко найти и использовать, они эффективно поддерживают стабильные условия для хранения семян.