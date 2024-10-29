Правильно готовим компост к зиме: без этих 6 дел он испортится

Компост перед зимой следует правильно к ней подготовить, чтобы его не испортила низкая температура. Как это правильно сделать, чтобы в следующем году получить качественное удобрение?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие действия обязательно нужно выполнить с компостной кучей, чтобы сохранить ее до весны.

Создайте ограждение для компостной кучи

Открытая компостная куча может расползтись от дождей и снега, что замедлит разложение материалов. Чтобы избежать этого, огородите компост.

Используйте для этого деревянные доски, металлические листы или бетонные секции - так компост лучше будет сохранять температуру и быстрее созревать. Такое ограждение защитит компост от размывания и позволит ему созревать равномерно.

Перемешайте компост для ускорения процессов

К концу осени компост часто имеет свежие органические слои на поверхности и уже разложенные - внизу. Чтобы все слои разлагались равномерно, перемешайте кучу.

Это поможет бактериям и червям равномерно распределиться по всей массе, а также будет способствовать более быстрому созреванию компоста. Перемешивать компост удобно вилами, а после этого можно покрыть поверхность торфом или опилками для устранения запаха.

Обеспечьте доступ кислорода к компоста

Кислород важен для процесса компостирования, ведь бактерии нуждаются в нем для активного разложения органики. После перемешивания кучу следует проколоть в нескольких местах длинными палками или другим инструментом.

Это поможет кислороду проникнуть вглубь компоста и ускорит процесс созревания. Аэрация компоста особенно полезна осенью, когда температура снижается.

Поддерживайте достаточную влажность компоста

Влажность является ключевым условием быстрого разложения, однако осенние дожди могут быть недостаточными. В сухую осень компост следует увлажнять из шланга или поливать колодезной водой, не содержащей хлора, что может подавлять полезные бактерии.

Достаточная влажность повысит шансы на образование качественного компоста до весны, который станет отличным удобрением для растений.

Используйте стимуляторы для ускорения компостирования

Чтобы компост созрел быстрее, осенью можно добавить специальные биоконцентраты, содержащие полезные бактерии для переработки органики.

Их следует добавлять пока тепло, поскольку бактерии активны только при плюсовых температурах. Такие стимуляторы не только ускорят процесс разложения, но и обеспечат поддержание стабильной температуры в куче даже зимой.

Укройте компост на зиму

С наступлением холодов компост целесообразно укрыть для сохранения тепла и защиты от промерзания. Используйте для этого торф, солому или опавшие листья, разложив их толстым слоем.

Для наилучшего эффекта можно накрыть компост пленкой, но оставить доступ воздуха, чтоб поддержать активность микробов. Такое утепление поможет компосту созревать даже в самые холодные месяцы.