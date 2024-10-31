Як правильно зберігати насіння рослин, щоб воно довго було "живим"

Для тих, хто займається вирощуванням овочевих, декоративних чи садових культур, питання правильного зберігання насіння є особливо актуальним. Якщо ви зібрали насіння рослин зі свого городу, то як треба його зберігати, щоб воно довгий час було "живим"?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про основні правила та умови, які допоможуть зберегти якість насіння на тривалий термін.

Відбір та перевірка насіння перед зберіганням

Перший крок у зберіганні насіння - це правильний відбір. Зберігати варто тільки здорове насіння, яке не має ознак пошкоджень, плям або грибкових інфекцій. Важливо відібрати насінини, які добре підходять для подальшої посадки.

Не придатні до зберігання деформовані зразки, а також ті, що мають сліди діяльності шкідників. Найкращі результати дає насіння, яке зберігається в сухому та провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів та надмірної вологості.

Тривалість зберігання насіння різних культур

Тривалість зберігання насіння залежить від типу рослини:

2-3 роки: петрушка, кріп, морква, пастернак, селера.

петрушка, кріп, морква, пастернак, селера. 4-5 років: капуста, баклажан, помідор, перець, кукурудза.

капуста, баклажан, помідор, перець, кукурудза. 6-8 років: огірки, патисони, гарбузи, кабачки.

Наприклад, насіння моркви зберігається до трьох років, тоді як гарбузові культури можуть зберігатися до восьми років. Важливо заздалегідь знати терміни зберігання конкретних культур, щоб не використовувати застарілий посівний матеріал, який уже втратив схожість.

Умови зберігання насіння: температура, вологість, освітлення

Температура: оптимальна температура для зберігання насіння - 4-8°C. Надмірне тепло сприяє появі шкідливих мікроорганізмів і знижує схожість насіння.

Вологість: рівень вологості не повинен перевищувати 30%. Підвищена вологість може спричинити передчасне проростання насіння або призвести до загнивання.

Освітлення: для зберігання варто обирати темні місця, оскільки насіння може "пробуджуватися" від дії сонячного світла.

Дотримання цих умов дозволяє зберегти високу схожість та енергію росту рослин, що виростуть із такого насіння.

Правила зберігання насіння в холодильнику та інших місткостях

Для забезпечення стабільного мікроклімату насіння можна зберігати в холодильнику при +4-5°C, але тільки на короткий час. Зберігати насіння тривалий час краще в морозильній камері, уникнувши розтріскування під час неправильного заморожування.

Важливо забезпечити герметичність пакування, щоб насіння зберігало свої якості. Оптимальними ємностями для цього є:

скляні баночки з герметичними кришками,

пакети на замку (типу зіплок),

паперові або тканинні пакетики з маркуванням для зручного сортування.

Практичні поради щодо зберігання насіння

Для кращого зберігання насіння в місткостях можна покласти вологопоглинаючі матеріали, як-от:

силікагель - для стабільного рівня вологості;

- для стабільного рівня вологості; вермікуліт чи агроперліт - природні матеріали, що поглинають вологу;

- природні матеріали, що поглинають вологу; крохмаль або сухе молоко - допоможуть зберігати сухість приблизно пів року.

Такі матеріали легко знайти і застосувати, вони ефективно підтримують стабільні умови для зберігання насіння.